25°
Manavgat Belediyesi'ne operasyon! Başkanın yeğeni itirafçı oldu: Depodan külçe külçe altın çıktı

Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yakın arkadaşı olduğu belirtilen Abdullah Doğukan Kayhan, bir depoda altın külçe, yüklü para ve euro sakladığı ortaya çıktı.

KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 13:26

Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyonunda Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı. Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Manavgat Belediyesi'ne operasyon! Başkanın yeğeni itirafçı oldu: Depodan külçe külçe altın çıktı

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyasında, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın yeğeni Hüseyin Cem Gül’ün ifadesi kritik bir dönüm noktası oldu.

Hüseyin Cem Gül, savcılıktaki ek ifadesinde, alınan rüşvet paralarının bir kısmını Başkan Kara’nın talimatıyla, Kara’nın yakın arkadaşı olduğu belirtilen Abdullah Doğukan Kayhan’a teslim ettiğini itiraf etti.

Bu ifadeler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Abdullah Doğukan Kayhan’ın da bilgisine başvuruldu.

Kayhan, savcılık huzurunda verdiği ifadede, Hüseyin Cem Gül’den aldığı paraları yine Başkan Kara’nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını kabul etti.

Manavgat Belediyesi'ne operasyon! Başkanın yeğeni itirafçı oldu: Depodan külçe külçe altın çıktı

KÜLÇE KÜLÇE ALTIN BULUNDU

Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işlemi sonucunda, depoda gizlenmiş halde 3 kilo külçe altın ile birlikte yarım milyon Euro ve 153 bin 160 Dolar nakit para bulundu.

