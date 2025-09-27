Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'na ziyaretlerinin anlamı ne? Berhan Şimşek öyle bir ifade kullandı ki...

CHP'deki Kurultay Davası henüz sonuçlanmamışken mahkemenin İstanbul Kongresi'ni iptal edip Gürsel Tekin'i İl Başkanlığı için görevlendirmesi ve partinin yeni bir kongre düzenleyerek görevden alınan Özgür Çelik'i bir kez daha seçmesi süreci siyaset gündemindeki sıcaklığını korurken partiden ihraç edilen Berhan Şimşek'ten önemli açıklamalar geldi.

"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERENLERİ AFOROZ EDİYORLAR"

TGRT Haber ekranlarında izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı'nda Gürkan Hacır'ın sorularına cevap veren Şimşek, ihracını "Kemal Bey’e destek verenleri aforoz ediyorlar." sözleriyle yorumladı.

Eski CHP Milletvekili Şimşek, İBB'ye yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan görevden alınmış belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve partinin lideri Özgür Özel hakkında da ses getirecek ifadeler kullandı.

"CHP BİR POSTA GÜVERCİNİYLE YÖNETİLEMEZ"

Mahkemenin kararı sonrası tedbir amaçlı gidilen CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı ile bir kez daha Genel Başkan olarak seçilen Özgür Özel'in düzenli olarak Silivri'de bulunan cezaevine giderek Ekrem İmamoğlu'ndan talimatlar aldığını öne süren Şimşek "CHP Genel Merkezi vesayet altında. CHP, bir posta güverciniyle haftada bir gün senden aldıklarıyla partiyi yönetemez. Parti içindeki disiplini uygulayamazsınız." cümlelerini sarf etti.

"BUNLAR TESADÜFLERİN LİDERİ"

İmamoğlu’yla birlikte tutuklanan 74 kişinin itirafçı olduğunu hatırlatan Şimşek "Çıkar bitince inkar sonra da ihanet başladı." diyerek "Demek ki oyuncu da yanında yürüyecek kişiyi de seçemiyor. Lider olunmaz, lider doğulur. Bunlar tesadüflerin lideridir. Siyasi birikimle geldikleri yoktur." şeklinde konuştu.