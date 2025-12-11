Aynı koğuşta kalacaklar: Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak Silivri'ye gönderildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan isimler, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne sevk edildi. Futbol camiasını yakından ilgilendiren soruşturmada, toplam 20 kişinin tutuklanmasıyla birlikte, önemli figürler parmaklıklar ardına girdi.

ÜNLÜ İSİMLER AYNI KOĞUŞTA!

Gazeteci Erdem Açıkgöz'ün son dakika olarak geçtiği bilgilere göre, Marmara Cezaevi'ne gönderilen tutuklular arasında spor kamuoyunun yakından tanıdığı üç kilit isim bulunuyor: Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ın genç yeteneği Metehan Baltacı, Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak.

Şaşırtıcı bir gelişme olarak, bu üç önemli ismin cezaevinde aynı koğuşta kalacakları öğrenildi.

TUTUKLAMA GEREKÇESİ VE MASAK RAPORLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararı gerekçesinde, futbolcuların yalnızca bahis oynamakla kalmayıp, aynı zamanda yasadışı para trafiği içinde yer aldıklarına dair çarpıcı tespitler olduğu belirtildi.

Özellikle Mert Hakan Yandaş hakkındaki MASAK raporları şoke etti. Rapora göre Yandaş'ın, Aralık 2021 ile Ekim 2025 tarihleri arasında Ersen Dikmen isimli şahsa toplamda tam 4 milyon 453 bin 62 TL transfer ettiği belirlendi. Bu devasa meblağın hemen ardından yasal bahis sitelerine aktarılması dikkat çekti. Yandaş'ın daha sonra Dikmen'den 2 milyon 60 bin 974 TL geri alması da kayıtlara geçti.

BOMBA DETAY

Ersen Dikmen'in oynadığı bahis kuponları arasında bizzat Fenerbahçe maçlarının yer alması, soruşturmanın şike ayağına ilişkin ciddi şüpheleri artırdı. Soruşturma kapsamında 20 kişi tutuklanırken, 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.