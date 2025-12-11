Menü Kapat
Bordo Bereliler’den dünyaya tokat! En güçlü özel timler listesinde Türklerin sıralaması olay oldu

Aralık 11, 2025 15:05
1
Dünyanın en güçlü özel timleri listesi

Dünyanın en güçlü özel timleri listesi yayınlandı. Fiziksel ve psikolojik dayanıklılıkları ile ülkelerin gizli silahı haline gelen özel timler, uluslararası operasyonlarda gösterdikleri başarılar ile adından söz ettiriyor. Türkiye ordusunun göz bebeği olan Bordo Bereliler ise hem yurt içinde hem de sınır ötesi operasyonlarda elde ettikleri başarılar ile dünyada adını duyurdu. Bu kapsamda en güçlü özel timler listesinde hatırı sayılır bir sırada yer aldı…

2
Oldukça ağır eğitim süreçlerinden geçen özel timler, pek çok kişinin korkudan yaklaşamayacağı olayların merkezinde yer almaktan korkmuyor. Havadan, deniz altına kadar en zorlu koşullarda bile gösterdikleri performanslar ile kendilerinden beklenen her görevi başarıyla yerine getiriyor. Her ülke ordusunun yanı sıra oluşturduğu özel timler ile gücüne güç katarken, Türkiye’de de Bordo Bereliler milyonların güvenliğini sağlayan eşsiz birimler arasında yer alıyor. ABD Merkezli haber siteleri de yaptıkları son araştırmalar ile dünyanın en güçlü özel timlerini ortaya çıkardı…

3
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÖZEL TİMLERİ

25 NUMARA SOG – İSVEÇ

Hassas operasyon kabiliyeti ile dikkat çeken SOG’lar, NATO destekli görevlerde aldıkları etkin rol ile adından söz ettiriyor.

4
24 NUMARA FSK – NORVEÇ

Norveç’in özel timi FSK, zorlu iklimlerdeki operasyon yeteneği ile öne çıkıyor. Güçlü ekip barışı koruma görevlerinde aktif roller üstleniyor.

5
23 NUMARA EKAM – YUNANİSTAN

Komşu Yunanistan’ın özel timi EKAM, rehine kurtarma alanındaki uzmanlığı ile tanınıyor. Tim, Avrupa’da gösterdiği başarılı özel operasyonlarla adından söz ettiriyor.

6
22 NUMARA GEO – İSPANYA

Terörle mücadeleye odaklanan özel tim ETA operasyonlarında gösterdiği başarılar ile dünyanın en güçlü timleri arasında yer alıyor.

7
21 NUMARA KOPASSUS – ENDONEZYA

Endonezya’nın özel timi KOPASSUS ise zorlu arazi şartlarındaki uyumu ve bölgesel isyanların bastırılmasındaki başarıları ile tanınıyor.

8
20 NUMARA KCT – HOLLANDA

Uzmanlık alanı uluslararası barışı koruma olan KTC, NATO görevlerindeki kritik katkıları ile dünyanın en iyileri arasında yer alıyor.

9
19 NUMARA BOPE – BREZİLYA

Kentsel çatışma tecrübesine sahip olan BOPE, Favela güvenlik operasyonlarında yüksek başarı oranı ile dikkat çekiyor.

10
18 NUMARA UNİT 777 – MISIR

Mısır’ın özel timi UNIT 777, yakın mesafe terör operasyonları ve rehine kurtarma görevlerinde gösterdiği başarılar ile göze çarpıyor.

11
17 NUMARA SAT – JAPONYA

Hızlı rehine kurtarma kapasitesi ile adından söz ettiren Japonya’nın SAT timi Tokyo'daki kritik rehine krizlerinin çözümü olarak görülüyor.

12
16 NUMARA SSG – PAKİSTAN

Sınır ötesi operasyonlara hazırlıklı olan Pakistanlı SSG’ler Hindistan ile yaşanan kritik dönemlerde yürüttüğü görevlerde elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi.

13
15 NUMARA NZSAS – YENİ ZELANDA

Özel operasyonlarda yüksek etkinlik kabiliyetine sahip olan NZSAS timi, Afganistan'daki operasyonel başarılarıyla dikkat çekiyor.

14
14 NUMARA 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE

Asimetrik tehditlere hızlı tepki veren 707. Özel görev gücü Kuzey Kore'ye yönelik gizli görevlerde yer alıyor.

15
13 NUMARA JW GROM – POLONYA

Polonya’nın başarılı timi JW GROM, hassas operasyon uzmanlığı ve Balkanlar ve Afganistan'daki başarıları ile dikkat çekiyor.

16
12 NUMARA GIS – İTALYA

Terörle mücadele yetkinliğine sahip GIS, Avrupa'daki kritik operasyonlarda sıkça yer alıyor.

17
11 NUMARA SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN

Yoğun kent güvenliği operasyonlarındaki başarıları ile tanınan özel tim, olimpiyatlar dönemindeki üst düzey güvenlik görevleri ile adından söz ettirdi.

18
10 NUMARA SASR – AVUSTRALYA

Uzun menzilli keşif uzmanlığına sahip olan Avustralya’nın SASR timi, Vietnam ve Afganistan'daki operasyonlarla tanındı.

19
9 NUMARA NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN

Kara Kediler olarak da bilinen NSG, Hindistan’ın büyükşehirlerinde hızlı müdahale yeteneğine sahip. Tim, 2008 yılındaki Mumbai saldırılarındaki rolü ile çokça konuşulmuştu.

20
8 NUMARA GSG 9 – ALMANYA

Rehine kurtarmada yüksek başarı oranına sahip olan GSG 9 timi 1977 yılında Lufthansa uçak kurtarma operasyonundaki rolü ile tüm dünya tarafından tanındı.

21
7 NUMARA JTF2 – KANADA

Gizli operasyon kabiliyetine sahip olan JTF2 timi Kanada’nın Afganistan ve Haiti görevlerinde etkin rol aldı.

22
6 NUMARA GIGN – FRANSA

Özel rehine kurtarma teknikleri ile dikkat çeken Fransız GING timi 1994 yılında Air France uçak operasyonundaki kritik rolü ile dikkat çekti.

23
5 NUMARA SHAYETET 13 – İSRAİL

Denizaltı sabotajında uzmanlık geliştiren SHAYETET 13 timi Çok sayıda başarılı deniz özel operasyonu ile ün kazandı.

24
4 NUMARA BORDO BERELİLER – TÜRKİYE

Türkiye’nin Bordo Bereliler timi sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadeledeki üstün başarıları ile biliniyor. Tim, özellikle Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonlarında aktif rol oynuyor.

Dünyanın en güçlü özel timleri listesinde üst sıralarda yer alan Bordo Bereliler Türkiye'nin askeri gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Disiplinli eğitimleri, zorlu görevlerdeki başarıları bu özel timi sadece Türkiye’de değil dünyada da ünlü bir ekip haline getiriyor.

25
3 NUMARA SPETSNAZ – RUSYA

Rusya’nın SPETNAZ timi, özellikle gerilla savaşı tekniklerinde uzmanlığı ile tanınıyor. Tim, Çeçenistan ve Ukrayna'daki operasyonlardaki başarıları ile adından söz ettiriyor.

26
2 NUMARA SAS & SBS – BİRLEŞİK KRALLIK

Dünya standartlarında rehine kurtarma operasyonlarına imza atan SAS & SBS timi 1980 yılında gerçekleşen İran Büyükelçiliği operasyonu ile tanındı.

27
1 NUMARA NAVY SEALS & DELTA FORCE – ABD

Kara, deniz ve havada çok yönlü operasyon kabiliyetine sahip olan ABD’nin özel timi Navy Seals & Delta Force, Usame Bin Ladin operasyonu ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

