Bordo Bereliler’den dünyaya tokat! En güçlü özel timler listesinde Türklerin sıralaması olay oldu

Oldukça ağır eğitim süreçlerinden geçen özel timler, pek çok kişinin korkudan yaklaşamayacağı olayların merkezinde yer almaktan korkmuyor. Havadan, deniz altına kadar en zorlu koşullarda bile gösterdikleri performanslar ile kendilerinden beklenen her görevi başarıyla yerine getiriyor. Her ülke ordusunun yanı sıra oluşturduğu özel timler ile gücüne güç katarken, Türkiye’de de Bordo Bereliler milyonların güvenliğini sağlayan eşsiz birimler arasında yer alıyor. ABD Merkezli haber siteleri de yaptıkları son araştırmalar ile dünyanın en güçlü özel timlerini ortaya çıkardı…