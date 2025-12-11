SUV tutkunlarına müjdeli haber! Ford’un yeni serisi için bekleyiş sona erdi

Ford tarafından yapılan açıklamaya göre ön ızgara tasarımı ve özel stil paketiyle güçlü karakteri artaya çıkan Yeni Kuga Active X performansı, gelişmiş bağlanabilirlik özellikleri ile dikkat çekiyor. Hem şehir içinde hem de şehirlerarası yollarda kontrolü maksimum seviyeye taşıyacak şekilde geliştirilen modelin özgün tasarımı, Active X versiyonunda daha cesur çizgilerle ifade ediliyor.

ARALIK AYINDA TÜRKİYE YOLLARINDA

Türkiye’deki kullanıcılarla buluşmaya başlayan Ford Kuga Active X; aktif yaşam tarzına uyum sağlayan yüksek performansıyla fark oluşturuyor. Ford'un güçlü, tasarruflu ve çevreci 1,5L EcoBoost 186PS benzinli motoru ve 8 ileri otomatik şanzımanıyla Aralık ayında Türkiye yollarında görülmeye başlanacak

ÖZELLİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yüksek performansına ek olarak bağlanabilirlik özellikleri ve günlük maceralar için ideal yol arkadaşı haline getiren kapsamlı yeni nesil sürücü destek sistemleri de sunan Model, Ford Kuga ailesinin diğer üyeleri gibi en zorlu koşullarda bile sürüşü kolay ve konforlu hale getiren gelişmiş teknolojilere sahip.

Bu teknolojiler arasında; yoğun trafikte gerektiğinde otomatik frenleme yapan yeni nesil adaptif hız kontrolü, geri manevralarda yayaları ve araçları algılayarak sürücüyü uyaran ve gerekirse otomatik fren yapan geri fren desteği ve sürüş esnasında şerit değişiklikleri konusunda uyarı veren şerit takip sistemi yer alıyor.

Çarpışma önleme yardımcısı, bir çarpışma olasılığında, riski algılayarak sürücüyü uyarıyor ve gerektiğinde otomatik olarak müdahale ediyor. Ayrıca 360 derece kamera sistemi de ön, yan ve arka kameralar aracılığıyla aracı çevreleyen alanı tam perspektifte görüntüleyerek park ve dar alan manevralarını kolaylaştırıyor.

İÇ VE DIŞ TASARIMI BEĞENİ KAZANDI

Active X'in özel tasarım 19 inç alüminyum jantları, Active süspansiyonu, akıllı bagaj kapağı, logolu kapı eşikleri, dinamik LED farları, otomatik uzun farları ve direksiyondan kumandalı vitesi aracın sportif ruhunu bir üst seviyeye taşıyor.

Active X'in kullanışlılık, konfor ve tarzın ön planda olduğu iç mekânında; sade konsol tasarımı, dekoratif kapı detayları ve ergonomik bel desteği sağlayan AGR sertifikalı 12 yönlü koltuklar sürüş konforunu artırırken yolculukları daha keyifli hale getiriyor.

Açılabilir panoramik cam tavanı, ferah bir iç ortam sunarken yüksek teknolojili kullanıcı arayüzüne sahip 13,2 inç orta konsol ekranı ve Ford'un yeni nesil SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi; Kuga'nın konforlu ve güvenli bir yolculuk için sunduğu tüm özelliklere kolay erişim sağlıyor. Akıllı telefonlarla sorunsuz entegre olan SYNC 4, Apple CarPlay ve Android Auto ile ana uygulamalara ve bilgilere kablosuz erişim imkânı sağlıyor.

UYGULAMA İLE UZAK YAKIN FARK ETMİYOR

Markanın uygulaması sayesinde kullanıcılar, yeni Kuga ile nerede olurlarsa olsunlar bağlantıda kalabiliyor. Uygulama; uzaktan araç kilitleme, kilit açma ve motoru çalıştırma gibi işlevlerin yanı sıra araç konumu, yakıt seviyesi, lastik basıncı, kilometre bilgisi ve motor yağı ömrü gibi verilere kolayca erişim imkânı sunuyor.

Kuga Active X; buz beyazı, akik siyah, ada mavisi, su yeşili, kurşun gri, manyetik gri olmak üzere 6 farklı renk seçeneğiyle tercih edilebiliyor.