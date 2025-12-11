Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Gazze'de insanlık dramı büyüyor! Çadırı su altında kalan bebek soğuktan öldü

Gazze'de soğuğa ve suya maruz kalan bir bebek hayatını kaybetti. Küçük Rehaf Ebu Cezr'in soğuk hava ve çadırının yağmur nedeniyle su alması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 15:18

'in katliamı sürüyor. Ateşkesi ihlal etmeye devam eden katil İsrail, Gazze'de büyük bir insanlık dramına neden oluyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, yaptığı açıklamada, "Han Yunus'ta bebek Rehaf Ebu Cezr, ve çadırın yağmur nedeniyle su latında kalması sonucu hayatını kaybetti." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya platformlarında da Han Yunus'ta bir bebeğin hayatını kaybettiğine yönelik görüntüler paylaşıldı. Aktivistler bebeğin "soğuk nedeniyle" hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Söz konusu bebeğin bir aile üyesinin videoda, "Soğuk öldürdü onu ey insanlar, kimse onlarla ilgilenmiyor. Çocuklar teker teker ölüyor." şeklindeki ifadeleri duyuldu.

YAŞLI VE ÇOCUKLARIN HAYATI TEHLİKEDE

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş daha önce, soğuk ve yağmur sebebiyle Gazze'de çadırlarda kalan yaşlı ve çocukların hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulunmuştu.

Kutup kökenli “Byron” fırtınası, katliamcı İsrail’in iki yıldır süren saldırılarından kurtulan binlerce Filistinlinin barındığı çadırları su altında bırakarak Gazze Şeridi’ndeki insani krizi daha da derinleştiriyor.

Etkili olan şiddetli rüzgar ve yoğun yağışlar sıcaklığın düşüşüyle birlikte bölgeyi olumsuz etkiliyor. Bu durumun cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Gazze Şeridi’nde, çok sayıda bölge adeta göle dönerken, çadırlar, kıyafetler ve gıda malzemeleri sular altında kaldı, yüzlerce aile ısınma ve barınma imkanından yoksun şekilde zorlu koşullara maruz kaldı.

Trump Gazze'de Barış Kurulu'nda görev alacaklar için tarih verdi: En harikası olacak
ABD Gazze'de askeri üs mü kuracak? Beyaz Saray'dan açıklama geldi
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#filistin
#katliam
#fırtına
#soğuk hava
#İnsan Hakları
#Dünya
