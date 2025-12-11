Mekanda vahşet: Ödeme yapmadı dışarı atıldı, geri dönüp şarkıcıyı öldürdü

Adana’nın Seyhan ilçesinde Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki bir barda olay meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir müşteri barda taşkınlık çıkarttı. Gerilimin yükselmesi sonrası barın ortağı ve aynı zaman solisti olan Kenan Arslan (42) şahsı uyardı.

GERİ GELİP SİLAHLA VURDULAR

Taşkınlığa devam eden şahıs, bardan dışarı çıkarıldı. Olay yerinden ayrılan şahıs, bir süre sonra arkadaşlarıyla tekrar bara geldi. Çıkan olayda Kenan Arslan ile A.D. silahla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ASIL ŞÜPHELİ ARANIYOR

Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise ayağına kurşun isabet aldığı öğrenildi. Polis olayla ilgili H.Ç. ve B.D.'yi gözaltına alırken, asıl şüphelinin arandığı öğrenildi.