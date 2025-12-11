Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Maaşınıza el konabilir! Bilal Alyar hesabınız bloke olduysa ilk 24 saatte yapacaklarınızı anlattı

Son dönemde birçok kişinin hesabı bloke oluyor ya da hesabındaki paraya banka el koyuyor. Ödenmeyen kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle bankanın tahsilat yapması nedeniyle hesabınız birden boşalabiliyor. Peki hangi durumlarda hesabınıza müdahale edilir? Hangi maaşlara banka borçlu bile olsanız dokunamaz? Bilişim ve kripto alanlarında uzman olan Avukat Bilal Alyar, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a tüm haklarınızı anlattı. İşte detaylar..

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 15:26

Vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında banka hesaplarındaki blokeler ve banka tarafından maaşlara getirilen otomatik hacizler geliyor. Kredi borcunu ya da kredi kartı taksitlerini geciktirdiyse ve hesapta para varsa banka otomatik olarak tahsilat yapıyor. Peki banka hesapları neden donduruluyor? Hangi durumlarda otomatik haciz uygulanıyor? Bilişim ve kripto alanlarında uzman olan Avukat Bilal Alyar, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a bu gibi durumlarda haklarınızın neler olduğunu anlattı.

Maaşınıza el konabilir! Bilal Alyar hesabınız bloke olduysa ilk 24 saatte yapacaklarınızı anlattı

Bankaların bloke ve haciz işlem sayısındaki artışının temel nedeni nedir?

Banka, müşterisini riskli görürse alacağını güvenceye almak için hesaba bloke koyabiliyor. Ödenmemiş bir kredi kartı borcunuz varsa, hesaba yatan paradan otomatik tahsilat yapılabilir. Ancak sadece borçlu olduğunuz banka kendi hesabınızı dondurabilir; başka bankadaki bir borç için hesabınıza bloke konulamaz.

Maaşınıza el konabilir! Bilal Alyar hesabınız bloke olduysa ilk 24 saatte yapacaklarınızı anlattı

Banka hangi durumlarda hesaplara bloke koyma hakkına sahiptir?

Banka, kendi alacağı söz konusuysa sözleşmeye dayanarak hesabı bloke edebilir. Ayrıca vergi dairesi, mahkeme veya icradan gelen resmi bir yazı olursa banka hesabı dondurur. Bunların dışında, (Mali Suçları Araştırma Kurulu) şüpheli işlem veya terör finansmanı şüphesiyle 7 gün süreyle hesapları haber vermeden bloke edebilir.

Maaşınıza el konabilir! Bilal Alyar hesabınız bloke olduysa ilk 24 saatte yapacaklarınızı anlattı

Bankaların “otomatik haciz” uygulamasında en çok hangi hatalar yapılıyor?

Bankalar, kendi müşterisinde risk görürse otomatik olarak hesaba bloke koyabiliyor. Örneğin ödenmemiş bir kredi taksidiniz varsa aynı bankadaki hesabınıza hemen bloke konabiliyor. Ancak başka bankadaki veya farklı bir kurumdaki borç için resmi tebligat olmadan keyfi haciz yapılamaz; tüm haciz işlemleri yazılı emirle ve ilgili birimlerce yürütülür.

Maaşınıza el konabilir! Bilal Alyar hesabınız bloke olduysa ilk 24 saatte yapacaklarınızı anlattı

Hangi maaşlara haciz konulabilir, hangilerine konulamaz?

Maaşın en fazla dörtte birine haciz gelebilir. Nafaka borçlarında bu oran aşılabilir ve maaşın büyük kısmı kesilebilir. Vergi ve SGK prim borçları da maaştan tahsil edilebilir. Emekli maaşına, emekli açıkça izin vermedikçe haciz uygulanamaz. Emekli çalışıyorsa maaşına haciz konabilir ama emekli aylığına dokunulamaz.

Maaşınıza el konabilir! Bilal Alyar hesabınız bloke olduysa ilk 24 saatte yapacaklarınızı anlattı

Vatandaş aniden hesabının dondurulduğunu gördüğünde ilk olarak ne yapmalıdır?

Öncelikle hesabınıza blokajın neden getirildiğini araştırmalısınız. Eğer hesabınızdaki MASAK kaynaklı bir blokeyse ne banka ne de MASAK size bu konuda açıklama yapmaz; konu savcılığa iletilir ve soruşturma gizli yürütülür. Vergi borcu veya icra nedeniyle bir haciz söz konusuysa ilgili kurumla görüşüp borcun sebebini ve tutarını öğrenebilirsiniz.

Maaşınıza el konabilir! Bilal Alyar hesabınız bloke olduysa ilk 24 saatte yapacaklarınızı anlattı

Usulsüz hesap blokelerinde ve hacizlerinde izlenecek hukuki yol nedir?

Bloke edilen paranın kaynağını ispat etmek gerekir. Kaynağı açıklanamayan para varsa blokeyi kaldırmak mümkün olmaz. Para yasal bir işlemden geldiyse belgelerle masumiyetinizi kanıtlarsınız; değilse soruşturma devam eder ve para, eğer suçla bağlantılıysa mağdura iade edilir.

Maaşınıza el konabilir! Bilal Alyar hesabınız bloke olduysa ilk 24 saatte yapacaklarınızı anlattı

Kripto para alım satımında, kişiler arasında (P2P) doğrudan para transferi yapmak hesapların dondurulmasına yol açabilir mi?

Tanımadığınız birinden doğrudan bankanıza para gelmesi her zaman risk taşır. P2P yöntemiyle kripto para alım satımında banka, açıklaması olmayan yüklü para girişlerini şüpheli bulabilir. Bu durumda MASAK hesabı geçici olarak bloke edip paranın kaynağını araştırabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
100 lira ile zengin olunur mu? Mert Başaran milyarderlerin sırrını açıkladı
Maaşınıza ne kadar zam gelecek? Emin Yılmaz memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur için değişen maaşları tek tek hesapladı
ETİKETLER
#masak
#kredi borcu
#Banka Blokeli
#Otomatik Haciz
#Maaş Haciz
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.