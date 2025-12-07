Menü Kapat
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

100 lira ile zengin olunur mu? Mert Başaran milyarderlerin sırrını açıkladı

Bugün yaşadığımız en büyük tehlikelerden biri herkesin kısa vadede zengin olma arzusu... Peki 100 lira ile bile zengin olabilir miyiz? Ekonomist Mert Başaran, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a milyarderlerin sırrını anlattı. Altın, döviz, hisse senedi yatırımlarıyla birikim yapmanın kazandıracaklarından bahseden Başaran, düşük gelirden kurtulmanın formülünü de verdi. İşte detaylar...

Bugün 100 lirayla bile para kazanmak mümkün mü? Altın biriktirip, hisse senedi yatırımı yapıp ve bazı milyarderlerin düşünce yapısını öğrenip hayatında uygulayan yatırımcılar belli bir varlık sahibi olabiliyor. Ekonomist Mert Başaran, Tgrthaber.com Editörü Bengü Sarıkuş'a zengin olmanın yollarını anlattı ve düşük gelir tuzağından çıkmanın formülünü açıkladı.

100 lira ile zengin olunur mu? Mert Başaran milyarderlerin sırrını açıkladı

Bugün 100 lirayla bile para kazanmak mümkün mü? Yoksa şehir efsanesi mi?

Tabii ki mümkün ama kolay bir şey değil. 100 lirasını biriktirip kriptoda yüz binlerce lirası olan insanlar var bu ülkede. Hepsi 100 liralarla başladılar. Aynı zamanda borsada 5-6 yıl önce 100 dolarları biriktirerek büyük çıkışta çok büyük paralar kazananlar oldu. Aynı şekilde altın alarak geçenlerde 7-8 yıl altın biriktirerek daire alan biriyle tanıştım. Damlaya damlaya göl oluyor. Büyük bir servet olmasa da küçük para büyür ve iyi bir birikim olabilir.

100 lira ile zengin olunur mu? Mert Başaran milyarderlerin sırrını açıkladı

Bir vatandaşın mevcut gelirine ek olarak kısa sürede yasal gelir elde edebileceği en pratik yollar neler?

Kısa sürede gelir kazanmaya inanmıyorum. Dünyanın bütün zenginleri yıllar sonra servetine kavuşmuştur. Warren Buffett dahil birçok milyarder uzun süreli birikim ve çalışmayla zengin olmuştur. Keşke öyle kısa sürede servet olsa ama düzenli olarak birikim yaparak 10-15 senede iyi bir birikim sahibi olunuyor. Ama kısa sürede ek gelir sağlamak için küçük paralarla çok zor. Bunu vaat edenler olsa da bu çok uygulanabilir bir şey değil aslında.

100 lira ile zengin olunur mu? Mert Başaran milyarderlerin sırrını açıkladı

Ama mevcut gelire ek olarak yeni işlerle gelir sahibi olunabilir. Yurt dışı hisse senedi alım satımı yapılabilir, normal hisse senedi trade yapılabilir. YouTube, instagramda iyi içerikler üreterek para kazanılabilir. İnterneti iyi kullanarak ek gelir sağlanabilir. Bu da ek gelir kapısı olabilir.

100 lira ile zengin olunur mu? Mert Başaran milyarderlerin sırrını açıkladı

Ek gelir dışında bir vatandaşın uzun vadede gelirini artırabileceği en kalıcı yöntemler neler?

En kalıcı yöntem sepet yapmak. Bunun içinde düşük dönemde alınan kriptolar, hisse senetleri, altın yatırımı olabilir. Daha sonra 4-5 senede bir görülen boğa piyasası yani büyük çıkışlar olduğunda sabırlı olursanız bu büyük döngülerde, patlamalarda, rekor dönemlerinde çıkış yapıp somut varlıklar olan gayrimenkul, arazi yatırımı yapılabilir. Bunları yaparsanız uzun vadede geleceğiniz rahat eder.

100 lira ile zengin olunur mu? Mert Başaran milyarderlerin sırrını açıkladı

Düşük gelir tuzağından çıkmak için bireysel olarak atılabilecek ilk üç adımı nasıl sıralarsınız?

Etrafta size çok harcatan yapmayan insanlardan uzaklaşıp yatırım yapan, tasarruf yapan insanlarla görüşmeniz. Para kavramıyla ilgili bilgileriniz gelişir. İnsan hayatındaki beş kişinin ortalamasıdır.

O ay ne harcamışsınız bakın, ihtiyacınız olmayanları not edin. Geliriniz az olsa da ihtiyacınız olmayan şeyleri aldığınızı fark edeceksiniz. Bunu inceleyin ve bir dahaki ay bunları yapmayın.

Kredi kartı mümkünse kullanmamak lazım.

Online alışveriş tüketimi artırır, bunları yaparak ihtiyacınız olmayan şeyleri daha kolay alıyorsunuz.

AVM gezmelerinizi azaltmanız lazım. Bu gezilerde ihtiyacınız olmayan şeyleri alıyorsunuz. Park, bahçe, yeşil alan gezmeniz lazım.

100 lira ile zengin olunur mu? Mert Başaran milyarderlerin sırrını açıkladı

Hem AVM gezip hem cebinizde kredi kartı olup hem de evde online alışveriş sitelerine üyeyseniz alışveriş yapmanız çok kolaylaşır. Tüketimi çok artırır. Bunları kısıtlayarak bu küçük paraları tasarruf edip altın, gümüş, hisse senedi alarak birikim yapacaksınız, sonra da zamanı geldiğinde yüksek noktadan çıkış yapıp bir yatırımınız için bu parayı kullanabilirsiniz.

100 lira ile zengin olunur mu? Mert Başaran milyarderlerin sırrını açıkladı

Vatandaşlar ek gelir elde ederken finansal hatalardan nasıl kaçınabilir?

Finansal okuryazarlık eğitimi almak, bol bol okumak lazım. Eskiden Warren Buffett’tan hiçbir şey öğrenemezdiniz, şu an herkes onun ne dediğini, Vehbi Koç'un nasıl yaşadığını öğrenebiliyor. Mutlaka milyarderlerin hayatlarını okuyun, nasıl yaşamışlar, ne yapmışlar araştırın. Bunları uygulayınca zaten otomatik olarak o kadar zengin olmasanız da belli bir varlığa ulaşıyorsunuz. Çünkü burada ipucu "rich mindset" dedikleri zengin kafa yapısı.

100 lira ile zengin olunur mu? Mert Başaran milyarderlerin sırrını açıkladı

En çok dikkat edilmesi gereken şey insanların kısa vadede çok para kazanmak istemesi. Bir çocuk bile 9 ayda doğuyorsa para da kısa vadede kazanılmaz, uzun zamana ihtiyaç vardır. 5-10 yıllık istikrarlı strateji kurmak lazım. Kısa vadede köşeyi döneceğim diye düşünürsek bunun sonu olumsuz olaylarla sonuçlanabilir.

ETİKETLER
#Ekonomi
#yatırım
#para kazanma
#zenginlik
#Birikim
#Finansal Okuryazarlık
#Ekonomi
