DMM'den 'yabancı mühendise ayrıcalık, yerli mühendise ayrımcılık' iddialarına cevap

Sosyal medya ve bazı yayın kuruluşlarında “yabancı mühendise ayrıcalık, yerli mühendise ayrımcılık” iddiası yer aldı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddialara sosyal medyadan cevap verdi.

''MANİPÜLASYON'' VURGUSU

İşte DMM’nin ifadeleri:

Çeşitli basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, “yabancı mühendise ayrıcalık, yerli mühendise ayrımcılık” şeklinde dolaşıma sokulan iddialar, manipülasyon içermekte ve kamuoyunu yanıltmayı hedeflemektedir.

Yerli mühendislerimizin işgücü piyasasındaki konumunu korumak amacıyla yapılan ücret kriteri düzenlemesi, piyasada oluşabilecek haksız rekabeti önlemeye yönelik bir düzenlemedir. Bu kriter, Türk mühendislerin yabancılardan daha düşük maaş almasını değil, yabancı işgücünün düşük maliyetle yerli mühendis aleyhine piyasayı bozmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Nitekim söz konusu kriterin kalkması durumunda işverenlerin daha düşük maliyet gerekçesiyle yurtdışından mühendis teminine yönelmesi mümkün hale gelecek ve bu durum da yerli mühendislerimizin istihdamını ve ücret seviyelerini olumsuz etkileyebilecektir.

Dolayısıyla belirlenen ücret seviyesi, yabancı çalışanlara yönelik bir ayrıcalık değil; yerli nitelikli işgücünü koruyan bir güvence niteliğindedir. İstihdam piyasasında adil, dengeli ve rekabeti bozan uygulamalara izin vermeyen bir istihdam yapısının sürdürülmesi amacıyla gerekli tedbirler kararlılıkla uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

https://x.com/dmmiletisim/status/1999087666483056646