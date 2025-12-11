Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

DMM'den 'yabancı mühendise ayrıcalık, yerli mühendise ayrımcılık' iddialarına cevap

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı yayın kuruluşlarında çıkan “yabancı mühendise ayrıcalık, yerli mühendise ayrımcılık” şeklindeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
DMM'den 'yabancı mühendise ayrıcalık, yerli mühendise ayrımcılık' iddialarına cevap
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 15:18

Sosyal medya ve bazı yayın kuruluşlarında “yabancı mühendise ayrıcalık, yerli mühendise ” iddiası yer aldı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddialara sosyal medyadan cevap verdi.

''MANİPÜLASYON'' VURGUSU

İşte DMM’nin ifadeleri:

Çeşitli basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, “yabancı mühendise ayrıcalık, yerli mühendise ayrımcılık” şeklinde dolaşıma sokulan iddialar, manipülasyon içermekte ve kamuoyunu yanıltmayı hedeflemektedir.

Yerli mühendislerimizin işgücü piyasasındaki konumunu korumak amacıyla yapılan ücret kriteri düzenlemesi, piyasada oluşabilecek haksız rekabeti önlemeye yönelik bir düzenlemedir. Bu kriter, Türk mühendislerin yabancılardan daha düşük maaş almasını değil, yabancı işgücünün düşük maliyetle yerli mühendis aleyhine piyasayı bozmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Nitekim söz konusu kriterin kalkması durumunda işverenlerin daha düşük maliyet gerekçesiyle yurtdışından mühendis teminine yönelmesi mümkün hale gelecek ve bu durum da yerli mühendislerimizin istihdamını ve ücret seviyelerini olumsuz etkileyebilecektir.

DMM'den 'yabancı mühendise ayrıcalık, yerli mühendise ayrımcılık' iddialarına cevap

Dolayısıyla belirlenen ücret seviyesi, yabancı çalışanlara yönelik bir ayrıcalık değil; yerli nitelikli işgücünü koruyan bir güvence niteliğindedir. piyasasında adil, dengeli ve rekabeti bozan uygulamalara izin vermeyen bir istihdam yapısının sürdürülmesi amacıyla gerekli tedbirler kararlılıkla uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

https://x.com/dmmiletisim/status/1999087666483056646

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DMM'den İstanbul'da 'Yenişehir' iddialarına yalanlama!
ETİKETLER
#Ekonomi
#Son Dakika
#istihdam
#ayrımcılık
#Yabancı Mühendis
#Yerli Mühendis
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.