Kimsenin istemediği otomobil modelleri belli oldu! Bayilerde 2024 model stok alarmı

Araç piyasasında yıl sonuna doğru 2024 modellere adeta duvar örüldü. Bazı bayiler stoklarla boğuşuyor. Müşterilerin en az tercih ettiği hatta istemediği otomobil markaları belli oldu.
Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında yıl sonuna doğru hem fiyat hem de model olarak hareketlilik gözlemleniyor. İkinci el otomobil satışlarında özellikle geçen yıl modellerde satışların düştüğü belirtiliyor.
iSeeCars tarafından derlenen araştırmalarda Dodge, Jeep ve Alfa Romeo, bayilerde satılmayan önemli miktarda 2024 model araç stoğuna sahip. Dünya genelinde ilk çıktığı anda 2024 model araçların bayilerde hala bulunma oranının sektör ortalaması sadece %0,4 olduğu belirtildi. Araştırmalara göre üretimi durdurulan ve artık satılmakta zorlanan 2024 model araçlar belli oldu. İşte liste:
Dodge Hornet (şarj edilebilir hibrit) - 2024 envanteri: %82,1
Jeep Grand Cherokee - 2024 envanteri: %70,8
Alfa Romeo Tonale Hibrit - 2024 envanteri: %46,8
Chevrolet Malibu - 2024 envanteri: %31,0
Dodge Hornet - 2024 envanteri: %26,3
Jeep Grand Wagoneer L - 2024 envanteri: %24,1
Dodge Charger - 2024 envanteri: %20,9
Nissan Z - 2024 envanteri: %18,8
Hyundai Tucson - 2024 envanteri: %14
Jeep Grand Wagoneer - 2024 envanteri: %12,9
Chevrolet Silverado EV - 2024 envanteri: %11
Alfa Romeo Giulia - 2024 envanteri: %9,8
Maserati Grecale - 2024 envanteri: %7,4
Ford Escape - 2024 envanteri: %6,3
Mercedes-Benz CLE (coupe) - 2024 envanteri: %5,3