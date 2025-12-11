Menü Kapat
10°
Kimsenin istemediği otomobil modelleri belli oldu! Bayilerde 2024 model stok alarmı

Aralık 11, 2025 14:27
1
Kimsenin istemediği 2024 otomobil modelleri belli oldu

Araç piyasasında yıl sonuna doğru 2024 modellere adeta duvar örüldü. Bazı bayiler stoklarla boğuşuyor. Müşterilerin en az tercih ettiği hatta istemediği otomobil markaları belli oldu.

2
Kimsenin istemediği otomobil modelleri belli oldu! Bayilerde 2024 model stok alarmı

Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında yıl sonuna doğru hem fiyat hem de model olarak hareketlilik gözlemleniyor. İkinci el otomobil satışlarında özellikle geçen yıl modellerde satışların düştüğü belirtiliyor.

3
Kimsenin istemediği otomobil modelleri belli oldu! Bayilerde 2024 model stok alarmı

iSeeCars tarafından derlenen araştırmalarda Dodge, Jeep ve Alfa Romeo, bayilerde satılmayan önemli miktarda 2024 model araç stoğuna sahip. Dünya genelinde ilk çıktığı anda 2024 model araçların bayilerde hala bulunma oranının sektör ortalaması sadece %0,4 olduğu belirtildi. Araştırmalara göre üretimi durdurulan ve artık satılmakta zorlanan 2024 model araçlar belli oldu. İşte liste:

4
Kimsenin istemediği otomobil modelleri belli oldu! Bayilerde 2024 model stok alarmı

Dodge Hornet (şarj edilebilir hibrit) - 2024 envanteri: %82,1

5
Kimsenin istemediği otomobil modelleri belli oldu! Bayilerde 2024 model stok alarmı

Jeep Grand Cherokee - 2024 envanteri: %70,8

6
Kimsenin istemediği otomobil modelleri belli oldu! Bayilerde 2024 model stok alarmı

Alfa Romeo Tonale Hibrit - 2024 envanteri: %46,8

7
Kimsenin istemediği otomobil modelleri belli oldu! Bayilerde 2024 model stok alarmı

Chevrolet Malibu - 2024 envanteri: %31,0

8
Kimsenin istemediği otomobil modelleri belli oldu! Bayilerde 2024 model stok alarmı

Dodge Hornet - 2024 envanteri: %26,3

9
Kimsenin istemediği otomobil modelleri belli oldu! Bayilerde 2024 model stok alarmı

Jeep Grand Wagoneer L - 2024 envanteri: %24,1

10
Kimsenin istemediği otomobil modelleri belli oldu! Bayilerde 2024 model stok alarmı

Dodge Charger - 2024 envanteri: %20,9

11
Kimsenin istemediği otomobil modelleri belli oldu! Bayilerde 2024 model stok alarmı

Nissan Z - 2024 envanteri: %18,8

12
Kimsenin istemediği otomobil modelleri belli oldu! Bayilerde 2024 model stok alarmı

Hyundai Tucson - 2024 envanteri: %14

13
Kimsenin istemediği otomobil modelleri belli oldu! Bayilerde 2024 model stok alarmı

Jeep Grand Wagoneer - 2024 envanteri: %12,9

14
Kimsenin istemediği otomobil modelleri belli oldu! Bayilerde 2024 model stok alarmı

Chevrolet Silverado EV - 2024 envanteri: %11

15
Kimsenin istemediği otomobil modelleri belli oldu! Bayilerde 2024 model stok alarmı

Alfa Romeo Giulia - 2024 envanteri: %9,8

16
Kimsenin istemediği otomobil modelleri belli oldu! Bayilerde 2024 model stok alarmı

Maserati Grecale - 2024 envanteri: %7,4

17
Kimsenin istemediği otomobil modelleri belli oldu! Bayilerde 2024 model stok alarmı

Ford Escape - 2024 envanteri: %6,3

18
Kimsenin istemediği otomobil modelleri belli oldu! Bayilerde 2024 model stok alarmı

Mercedes-Benz CLE (coupe) - 2024 envanteri: %5,3

