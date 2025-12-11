Menü Kapat
10°
 | Sumru Tarhan

Mustafa Manaz kimdir, neden gözaltına alındı?

Türkiye'nin gündeminde yer alan uyuşturucu operasyon sonucu sonrasında Mustafa Manaz gündeme yerleşti. Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan tutuklandı. Vatandaşlar ise Mustafa Manaz kimdir araştırmasına başladı.

Mustafa Manaz kimdir, neden gözaltına alındı?
11.12.2025
11.12.2025
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 şüpheli, 'nda kan ve saç örnekleri vermişti.

MUSTAFA MANAZ KİMDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında; Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan tutuklandı. Manaz'ın adı Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanması ile anıldı.

Mustafa Manaz kimdir, neden gözaltına alındı?

MUSTAFA MANAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mustafa Manaz ve Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 şüpheli hakkındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.
'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarını işlediği iddiasıyla jandarmanın gözaltına aldığı 1'i İBB çalışanı ve aralarında gazetecilerin de bulunduğu 8 şüpheli, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vermişti. Şüpheliler Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Ebru Gülan ve Mustafa Manaz tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

