Editor
 Sumru Tarhan

Ebru Gülan kimdir, neden gözaltına alındı?

TMSF'nin yönettiği Habertürk, Mehmet Akif Ersoy'un görevden alındığının duyurulmasının ardından adı geçen Ebru Gülan da merak edildi. Türkiye'nin gündeminde yer alan konu ile ilişkin araştırmalar devam ederken Ebru Gülan neden gözaltına alındı sorusu da dikkat çekti.

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak", "Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" ve "Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçlarından gözaltına alınmıştı.

EBRU GÜLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

Türkiye'de ulusal yayın yapan Habertürk TV'de medya çalışanı olan Ebru Gülan'ın özel hayatına dair fazla bilgi bulunmuyor. Gülan'ın uzun yıllardır televizyon kanallarında olduğu ve medya alanında çalışmaları olduğu biliniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamında adı konuşuluyor.

EBRU GÜLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltına alınan şüpheliler Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay, Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken, şüphelilerden Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Dilara Yıldız ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

EBRU GÜLAN TUTUKLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında; Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan tutuklandı.

ETİKETLER
#tutuklama
#uyuşturucu operasyonu
#Habertürk
#Mehmet Akif Ersoy
#Ebru Gülan
#Aktüel
