Faiz sabit kalırsa altın ne olur, düşer mi? TCMB faiz sabit kararı sonrası altın yükselir mi?

11 Aralık Perşembe günü 14.00'te açıklanacak olan faiz oranı ile beraber birçok kişi altın ne olur araştırmasına başladı. Tüm Türkiye'nin beklediği TCMB faiz kararı açıklaması için kısa süre kaldı.

FAİZ SABİT KALIRSA ALTIN NE OLUR, DÜŞER Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bugün faiz karar açıklanacak. Faizin sabit kalması durumunda TL'de ekstra bir güçlenme olmazken TL’ye ek bir destek gelmez, Dolar/TL yukarı gitmeye daha açık olur. Dolar/TL yükselirse gram altın fiyatları artabilir. Faizin sabit kalması durumunda altın genelde yukarı meyilli olur.

FAİZ SABİT KALIRSA ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Faizin sabit kalması durumunda genelde düşüş yaşanmaz fakat ons altın düşerse gram altın fiyatları gerileyebilir. Faizin sabit kalması durumunda genelde altın fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.