Faiz sabit kalırsa altın ne olur, düşer mi? TCMB faiz sabit kararı sonrası altın yükselir mi?

Bugün TCMB tarafından açıklanacak olan faiz kararı ile beraber faiz sabit kalırsa altın ne olur merak edildi. Faizin sabit kalması durumunda altının gidişatı da tüm Türkiye'nin gündeminde. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bugün 14.00'te karar açıklanacak. 2025 TCMB son dakika faiz açıklaması sonrasında gözler altın fiyatlarına çevrilecek.

Faiz sabit kalırsa altın ne olur, düşer mi? TCMB faiz sabit kararı sonrası altın yükselir mi?
11.12.2025
11.12.2025
13:52

11 Aralık Perşembe günü 14.00'te açıklanacak olan faiz oranı ile beraber birçok kişi altın ne olur araştırmasına başladı. Tüm Türkiye'nin beklediği açıklaması için kısa süre kaldı.

FAİZ SABİT KALIRSA ALTIN NE OLUR, DÜŞER Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bugün faiz karar açıklanacak. Faizin sabit kalması durumunda TL'de ekstra bir güçlenme olmazken TL’ye ek bir destek gelmez, Dolar/TL yukarı gitmeye daha açık olur. Dolar/TL yükselirse gram artabilir. Faizin sabit kalması durumunda altın genelde yukarı meyilli olur.

Faiz sabit kalırsa altın ne olur, düşer mi? TCMB faiz sabit kararı sonrası altın yükselir mi?

FAİZ SABİT KALIRSA ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Faizin sabit kalması durumunda genelde düşüş yaşanmaz fakat ons altın düşerse gram altın fiyatları gerileyebilir. Faizin sabit kalması durumunda genelde altın fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.

Faiz artarsa altın ne olur, artar mı? Faiz artarsa altın yükselir mi, düşer mi? Son dakika TCMB açıklaması
#döviz kuru
#altın fiyatları
#tcmb
#faiz kararı
#Dolar/tl
#Aktüel
