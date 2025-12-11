Menü Kapat
10°
Yaşam
Hava sıcaklıkları 10 derece birden düştü, aktarlarda zencefil yok satıyor!

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hastalığa yakalanmak istemeyen vatandaşlar aktarların yolunu tutuyor.

Bolu'da havaların soğumasıyla birlikte hasta olmamak için vatandaşların yoğunluk oluşturduğu aktarlarda, üst solunum yolu enfeksiyonu ve gribal hastalıklara karşı etkisiyle bilinen yaş zencefil yok satıyor.

Kentte mevsiminin etkisini göstermesi üzerine, Tarihi Yukarı Çarşı'daki işletmelerde hareketlilik yaşanıyor. Soğuk havadan korunmak isteyenler, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bitkisel ürünleri tercih ediyor.

Hava sıcaklıkları 10 derece birden düştü, aktarlarda zencefil yok satıyor!

'TOZ VE KURU VERSİYONLARI DA VAR'

Tarihi çarşıda aktarlık yapan Fatih Sarıtaş, havaların soğumasıyla işlerinde yoğunluk yaşandığını söyledi. Özellikle yaş zencefile ilginin arttığını belirten Sarıtaş, "Özellikle yaş zencefil satışlarımızda bir artış oldu. Bunun toz ve kuru versiyonları da var. Ayrıca, çörek otu yağı gibi birtakım takviye edici ürünlere karşı da talep artıyor" dedi.

Hava sıcaklıkları 10 derece birden düştü, aktarlarda zencefil yok satıyor!

Sarıtaş, vatandaşlara aldıkları ürünleri bilinçli tüketmeleri uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:
"İçerisinde şeker oranları yüksek olan ürünler var. Biz bunları müşterilerimize direkt 'Bol miktarda tüketin' şeklinde önermiyoruz. Bunların içinde öksürüğe iyi geleni ve enerji verici birtakım karışımları olanlar var. Bunları çok fazla olmamak kaydıyla, kendi sağlıklarını da bilerek tüketmelerini öneriyoruz. Belli bir yaşın üzerindekiler daha çok etkilenebiliyor. Bağışıklığı güçlendirici gıdalar noktasında halkımız bizlere güveniyor. Bağışıklık artırıcı besinler onların hastalığa yakalanmamasını sağlıyor. Yani hastalığa yakalandıktan sonra alınan tedbirler biraz daha zor oluyor."

Hava sıcaklıkları 10 derece birden düştü, aktarlarda zencefil yok satıyor!

