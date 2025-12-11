Faiz artarsa altın ne olur, artar mı? Faiz artarsa altın yükselir mi, düşer mi? Son dakika TCMB açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti. Şimdi ise gözler TCMB faiz kararında. Faiz artarsa altın yükselir mi, düşer mi araştırması başladı.

FAİZ ARTARSA ALTIN NE OLUR, ARTAR MI?

Faiz artması durumunda TL güçlenir ve dğeer kazanma eğilimine gider. Dolar/TL düşer ve daha yavaş yükselmeye başladı. Gram altın fiyatı Ons altın × Dolar/TL olduğundan,

Dolar/TL düşünce gram altın gerileyebilir.

FAİZ ARTARSA ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 11.193,88 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 yükseldi. Faizin artması durumunda vatandaşlar banka mevduatı gibi faiz getirisi olan araçlara yönelir. Altın faiz getirisi olmayan bir varlıktır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz artırdığında:

TL değer kazanma eğilimine girer

Dolar/TL düşer veya daha yavaş yükselir

SON DAKİKA TCMB FAİZ AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Beklenen açıklama bugün 14.00'te yapılırken, bekleyiş devam ediyor.