Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Faiz artarsa altın ne olur, artar mı? Faiz artarsa altın yükselir mi, düşer mi? Son dakika TCMB açıklaması

Yurt içinde bugün gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi. Faiz kararının artması, düşmesi ve sabit kalması durumunda altın ne olur, yükselir mi merak edildi. Binlerce kişi faiz artarsa altın düşer mi araştırmasına başlarken gözler TCMB son dakika faiz açıklamasında.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Faiz artarsa altın ne olur, artar mı? Faiz artarsa altın yükselir mi, düşer mi? Son dakika TCMB açıklaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 13:46

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti. Şimdi ise gözler kararında. Faiz artarsa yükselir mi, düşer mi araştırması başladı.

FAİZ ARTARSA ALTIN NE OLUR, ARTAR MI?

Faiz artması durumunda TL güçlenir ve dğeer kazanma eğilimine gider. Dolar/TL düşer ve daha yavaş yükselmeye başladı. Gram altın fiyatı Ons altın × Dolar/TL olduğundan,
Dolar/TL düşünce gram altın gerileyebilir.

Faiz artarsa altın ne olur, artar mı? Faiz artarsa altın yükselir mi, düşer mi? Son dakika TCMB açıklaması

FAİZ ARTARSA ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen 'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 11.193,88 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 yükseldi. Faizin artması durumunda vatandaşlar banka mevduatı gibi faiz getirisi olan araçlara yönelir. Altın faiz getirisi olmayan bir varlıktır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz artırdığında:

  • TL değer kazanma eğilimine girer
  • Dolar/TL düşer veya daha yavaş yükselir
Faiz artarsa altın ne olur, artar mı? Faiz artarsa altın yükselir mi, düşer mi? Son dakika TCMB açıklaması

SON DAKİKA TCMB FAİZ AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Beklenen açıklama bugün 14.00'te yapılırken, bekleyiş devam ediyor.

ETİKETLER
#altın
#faiz
#tcmb
#borsa istanbul
#Dolar/tl
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.