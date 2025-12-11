Ünlü oyuncu Wenne Alton Davis'in feci ölümü! Her şey bir anda oldu

Küçük yaşlardan itibaren dizi ve filmlerde rol alan 60 yaşındaki oyuncu Wenne Alton Davis, 60 yaşında hayatını kaybetti. Trafik kazası geçiren Davis'in ani ölümü yakınlarını da hem şaşırttı hem üzüntüye sürükledi.

WENNE ALTON DAVIS HAYATINI KAYBETTİ

Wenne Alton Davis, Manhattan'da arkadaşlarıyla yemekten döndüğü sırada tren istasyonuna yürürken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bu ani ve trajik kayıp, hem Hollywood camiasında hem de Davis'i sevenler arasında derin bir üzüntüye yol açtı.