Mehmet Akif Ersoy tutuklandı, eski eşi Pınar Erbaş mesaj yağmuruna tutuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden aralarından gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 4 kişi için tutuklanma talep edildi. Mehmet Akif Ersoy hakkında peş peşe yeni iddialar ortaya çıkarken, eski eşi Pınar Erbaş'a da yorum yağmaya başladı.

MEHMET AKİF ERSOY İÇİN TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden aralarından gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 4 kişi için tutuklanma talep edildi. Diğer 4’ü için ise yurt dışı çıkış yasağı tedbir kararı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheliler Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Ebru Gülan ve Mustafa Manaz tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MEHMET AKİF ERSOY'UN ESKİ EŞİ PINAR ERBAŞ'A YORUM YAĞDI

Mehmet Akif Ersoy hakkında peş peşe iddialar gelirken, gözler eski eşi Pınar Erbaş'a çevrildi. Pınar Erbaş ile Mehmet Akif Ersoy, 14 Ağustos 2022 tarihinde evlendi. Evliliklerinden sadece 8 ay sonra boşanma kararı alan Erbaş ve Ersoy mahkemeye "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle başvurmuştu.

İkilinin yeniden boşanma kararı aldığı ve mahkemeye başvurduğu, mahkemenin ise Erbaş ve Ersoy’u jet hızıyla boşadığı öne sürülürken; konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Pınar Erbaş'a Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından yorum yağdı. Pınar Erbaş çoğu paylaştığı fotoğrafı ise yoruma kapattı.