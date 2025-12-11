Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mehmet Akif Ersoy tutuklandı, eski eşi Pınar Erbaş mesaj yağmuruna tutuldu

Yasaklı madde operasyonunda gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 3 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. Mehmet Akif Ersoy hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düşerken, eski eşi Pınar Erbaş ise mesaj yağmuruna tutuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mehmet Akif Ersoy tutuklandı, eski eşi Pınar Erbaş mesaj yağmuruna tutuldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 11:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden aralarından Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 4 kişi için tutuklanma talep edildi. Mehmet Akif Ersoy hakkında peş peşe yeni iddialar ortaya çıkarken, eski eşi Pınar Erbaş'a da yorum yağmaya başladı.

MEHMET AKİF ERSOY İÇİN TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden aralarından gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 4 kişi için tutuklanma talep edildi. Diğer 4’ü için ise yurt dışı çıkış yasağı tedbir kararı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheliler Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Ebru Gülan ve Mustafa Manaz tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Akif Ersoy tutuklandı, eski eşi Pınar Erbaş mesaj yağmuruna tutuldu

MEHMET AKİF ERSOY'UN ESKİ EŞİ PINAR ERBAŞ'A YORUM YAĞDI

Mehmet Akif Ersoy hakkında peş peşe iddialar gelirken, gözler eski eşi Pınar Erbaş'a çevrildi. Pınar Erbaş ile Mehmet Akif Ersoy, 14 Ağustos 2022 tarihinde evlendi. Evliliklerinden sadece 8 ay sonra kararı alan Erbaş ve Ersoy mahkemeye "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle başvurmuştu.

Mehmet Akif Ersoy tutuklandı, eski eşi Pınar Erbaş mesaj yağmuruna tutuldu

İkilinin yeniden boşanma kararı aldığı ve mahkemeye başvurduğu, mahkemenin ise Erbaş ve Ersoy’u jet hızıyla boşadığı öne sürülürken; konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Mehmet Akif Ersoy tutuklandı, eski eşi Pınar Erbaş mesaj yağmuruna tutuldu

Pınar Erbaş'a Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından yorum yağdı. Pınar Erbaş çoğu paylaştığı fotoğrafı ise yoruma kapattı.

ETİKETLER
#boşanma
#tutuklama
#gazeteci
#Mehmet Akif Ersoy
#Uyuşturucu Soruşturması
#Pınar Erbaş
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.