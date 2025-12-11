Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Konya'da patlama sesi! Şekerleme fabrikası patlamasında ölü, yaralı var mı?

Bugün Konya'da yükselen patlama sesi sonrasında Konya'da patlama mı oldu merak edildi. Öğle saatlerine doğru yükselen patlama sesi sonrasında şekerleme fabrikasında patlama olduğu öğrenildi. Vatandaşlar ise ölü, yaralı var mı sorusunu araştırdı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Konya'da patlama sesi! Şekerleme fabrikası patlamasında ölü, yaralı var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 11:24

'da şekerleme fabrikasında buhar kazanının patlaması nedeniyle yüksek ses duyuldu. Vatandaşlar ise sesin nedenini araştırmaya başladı.

KONYA'DA PATLAMA SESİ NEDEN GELDİ?

Bugün Konya'da bir şekerleme fabrikasında yaşanan nedeniyle yüksek ses geldi. Buhar kazanının patlaması nedeniyle ses duyuldu.

Konya'da patlama sesi! Şekerleme fabrikası patlamasında ölü, yaralı var mı?

KONYA FABRİKA PATLAMASINDA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Bugün 10.00 civarında Selçuklu ilçesi Büyükkalecik Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Ziyaeddin Akbulut Caddesi’ndeki fabrikada meydana gelen patlama korku dolu anlara neden oldu. Sabah saatlerinde yaşanan patlamanın nedeninin buhar kazanı olduğu öğrenilirken 1 işçinin yaralandığı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kutlama hazırlıkları sırasında Suriye'nin başkenti Şam'da patlama
ETİKETLER
#patlama
#yaralanma
#konya
#Şekerleme Fabrikası
#Buhar Kazanı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.