Konya'da patlama sesi! Şekerleme fabrikası patlamasında ölü, yaralı var mı?

Konya'da şekerleme fabrikasında buhar kazanının patlaması nedeniyle yüksek ses duyuldu. Vatandaşlar ise sesin nedenini araştırmaya başladı.

KONYA'DA PATLAMA SESİ NEDEN GELDİ?

Bugün Konya'da bir şekerleme fabrikasında yaşanan patlama nedeniyle yüksek ses geldi. Buhar kazanının patlaması nedeniyle ses duyuldu.

KONYA FABRİKA PATLAMASINDA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Bugün 10.00 civarında Selçuklu ilçesi Büyükkalecik Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Ziyaeddin Akbulut Caddesi’ndeki fabrikada meydana gelen patlama korku dolu anlara neden oldu. Sabah saatlerinde yaşanan patlamanın nedeninin buhar kazanı olduğu öğrenilirken 1 işçinin yaralandığı öğrenildi.