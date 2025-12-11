Menü Kapat
10°
TOGG hangi illerde bayilik açacak, nerede? 5 ilde bayilik sistemi

Yerli ve milli TOGG araçları, teknolojisi ile adından söz ettirmeye devam ederken yeni karar geldi. 5 ilde bayilik sistemine geçecek olan TOGG'un bayileri nerede açılacak merak edildi. Milyonlarca kişinin satın aldığı TOGG araçları günden güne yenilikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TOGG hangi illerde bayilik açacak, nerede? 5 ilde bayilik sistemi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 11:16

ve gibi modellerin yakından incelenebilmesi adına 5 ilde bayisi açılacak. Araç sahibi olmak isteyenlerin ilk olarak incelediği TOGG T10X ve T10F modelleri artık yakınınızda olacak. TOGG, 5 ilde bayilik sistemine geçiyor.

TOGG HANGİ İLLERDE BAYİLİK AÇACAK?

17 deneyim merkezi ve toplam 72 servis noktasından görülebilen TOGG araçları artık bayilik sistemi ile birçok alanda görülebilecek. Alınan son karara göre TOGG, 5 ilde bayilik açıyor. Heyecanlandıran haber sonrasında bayiliklerin açılacağı iller de dikkat çekti.

TOGG hangi illerde bayilik açacak, nerede? 5 ilde bayilik sistemi

TOGG temsilci bayilikler ve iş ortakları şöyle:

Antalya ve Gaziantep: Koluman

Bursa: Koçaslanlar Mobilite

Trabzon: Beyazlı

Tekirdağ: Volkan Otomotiv

TOGG hangi illerde bayilik açacak, nerede? 5 ilde bayilik sistemi

TOGG BAYİLİKLERİ NEREDE OLACAK?

Türkiye'nin birçok yerinde deneyim merkezleri ile görücüye çıkan TOGG araçları bayiliklerde yer alacak. Alınan karara gre Antalya, Gaziantep, Bursa, Trabzon ve Tekirdağ'da artık TOGG bayilikleri olacak.

TOGG'DAN YILIN SON KAMPANYASI

Togg, stoklarla sınırlı kampanya kapsamında hem bireysel hem kurumsal kullanıcılara T10F'in V1 ve V2 versiyonları için 1 milyon lira krediyi yüzde 0 faiz, 12 ay vade ve 83 bin 334 lira geri ödeme fırsatıyla sunuyor.

TOGG hangi illerde bayilik açacak, nerede? 5 ilde bayilik sistemi

Bu fırsatın yanında bireysel kullanıcılar 1 milyon 700 bin lira krediye yüzde 2,39 faizli 48 ay vadeli 68 bin 617 lira geri ödemeli, kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin lira krediye yüzde 2,63 faizli 48 ay vadeli 71 bin 923 lira geri ödemeli seçenekle T10F sahibi olabiliyor.

TOGG hangi illerde bayilik açacak, nerede? 5 ilde bayilik sistemi

YILIN 11 AYINDA ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARININ LİDERİ TOGG

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomobil satışları bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,96 artarak 938 bin 177, hafif ticari araç satışları da yüzde 7,13 yükselerek 238 bin 603 oldu.

