TGRT Haber
10°
Gündem
Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı: Hakkındaki iddialar böyle cevap verdi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu "uyuşturucu madde satın alma" soruşturmasında tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı. İddiaların hepsini yalanlayan Ersoy, “Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum" ifadelerini kullandı.

11.12.2025
11.12.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı.

"BU İDDİALAR ÇOK ÇİRKİNDİR"

Ersoy’un savcılık ifadesi şöyle:

“Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir. E.A. ile bir dönem flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik bitirdik. Arkadaşlarım ile E.A. arasında diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı. Seba isimli rezidanstan 2022 yılında taşındım. M.A. Ulus’ta bulunan eve hiç gelmedi. E.A’nın kız kardeşi E.A.’yı tanımam ancak E.A.’dan dolayı bilirim. Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir. Hatta ben tam tersi E. ve annesini emniyete gönderdim. Gidin devlet ile iş birliği yapın dedim ve onlar da yaptılar. B.K. İ… adlı şirketin sahibidir. Kendisi ile 2017-2018 yıllarında tanıştım. Normal bir arkadaşımdır.

"ASLA HERHANGİ BİR TİCARETİM OLMADI"

M.D. TRT Word’de çalışıyor. Sektörden dolayı tanırım. Herhangi bir ilişkim yoktur. Ben yönetici olduktan sonra Ufuk Tetik ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım. Hatta arkadaşlarım bana bundan dolayı sitem etmişti. Bu iddialar da yalandır. S.D. ile 2011 yılında sektörden dolayı tanıştım. 2024 yılında hasmım oldu sebebi de eşi B.D.’yi işten çıkarmamdır. S.D. ve Ufuk ile asla herhangi bir ticaretim olmadı. Aramızda bir para muhabbeti de geçmedi. K.U.’yu Cumhurbaşkanlığı’nın uçağına ben bindirmedim. Zaten Cumhurbaşkanlığının uçağına binecek gazetecileri İletişim Bakanlığı seçmektedir. K. ile E.’nin tanıştığına dair bilgim yoktur. İhtimal dahi vermiyorum. S.T.’nin çakarlı araçla gezdiği iddiası yalandır.

İKİDEN FAZLA KİŞİYLE İLİŞKİ İDDİASINI YALANLADI

Grup s**s iddialarının hepsi yalandır. Köprüde yaptığım kazada uyuşturucu etkisinde değildim. Buna dair polis tutanağı vardır. Barcelona’ya A.G.’nin bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. Rezan Epözdemir ile orada tesadüfen karşılaşmıştık. Başkonsolos arkadaşım da vardı. Mustafa Manaz ile %5 -%10 civarında, resmiyette olmasa da bir ortaklığım vardır.

"UYUŞTURUCU MADDE SİPARİŞİ VERMEDİM"

G.A. ile beni A.G. tanıştırdı. Bir kere evine gitmişimdir. E.D., oyuncu bir arkadaşımdır. Arkadaşlarımın telefonundan uyuşturucu madde siparişi verdiğim iddiaları yalandır. Şubat ayında bahsettiğiniz iddialar ile benzer şekilde bir twitter hesabı açılmıştı. Bu iddiaların bir kısmı tweet hesabında yazılmıştı. Biz bu tweetler hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. O zaman kimin kullandığını tespit edemedik. Diyeceklerim bunlardan ibarettir.”

Mehmet Akif Ersoy tutuklandı, eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağmuruna tutuldu
Mehmet Akif Ersoy için hazırlanan sevk yazısı ortaya çıktı! Detaylar şoke etti
Eski Habertürk spikeri Nur Köşker'den Mehmet Akif Ersoy hakkında taciz iddiası: Onun yüzünden kıta değiştirdim
#Mehmet Akif Ersoy
#Uyuşturucu Skandalı
#Habertürk
#Savcılık Ifadesi
#Uyuşturucu Iddiaları
#Gündem
