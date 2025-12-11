Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Mehmet Akif Ersoy için hazırlanan sevk yazısı ortaya çıktı! Detaylar şoke etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu "uyuşturucu madde satın alma" soruşturmasında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında Ersoy için hazırlanan sevk yazısı ortaya çıktı. İşte detaylar....

Mehmet Akif Ersoy için hazırlanan sevk yazısı ortaya çıktı! Detaylar şoke etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonu kapsamında; Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy için hazırlanan sevk yazısı ortaya çıktı! Detaylar şoke etti

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; savcılık tarafından Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan hakkında hazırlanan sevk yazısının detaylarına ulaşıldı.

Mehmet Akif Ersoy için hazırlanan sevk yazısı ortaya çıktı! Detaylar şoke etti

SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK BEYAN

Soruşturma kapsamında dosyada gizli tanık, bilgi sahibi beyanlarının bulunduğu belirtilen sevk yazısında, şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik beyan verdikleri belirtildi.

Mehmet Akif Ersoy için hazırlanan sevk yazısı ortaya çıktı! Detaylar şoke etti

UYUŞTURUCU PARTİLERİ, İKİDEN FAZLA KİŞİYLE İLİŞKİ

Sevk yazısında ayıca şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılması için yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kullandıktan sonra ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri aktarıldı.

Mehmet Akif Ersoy için hazırlanan sevk yazısı ortaya çıktı! Detaylar şoke etti

Ayrıca şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişiler ile kadınları ilişkiye soktuğu, ilerleyen süreçlerde de sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı iddiası sevk yazısında yer aldı. Şüpheliler Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'ın Mehmet Akif Ersoy ile fikir ve eylem birliği içerinde hareket ettiği vurgulandı.

