Fenerbahçe Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda canlı izlenir? Maçın saati belli oldu

Binlerce kişinin heyecanla beklediği Fenerbahçe Vakıfbank maçı için bekleyiş devam ederken bu akşamın maç programı belli oldu. Voleybol maçının saati ve kanalı da netleşti.

FENERBAHÇE VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak olan maç için bekleyiş devam ediyor. Bu akşam 19.00'da başlayacak olan FB Vakıfbank voleybol maçı TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Geride kalan 9 haftada 9 galibiyet alan FB, averajla ikinci sırada yer alıyor. VakıfBank ise 9 maçta aldığı 9 galibiyetle ligin ilk sırasında bulunuyor.

FENERBAHÇE VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Bu akşamın maç programına göre Fenerbahçe ile Vakıfbank karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabakanın saati 19.00 olarak duyuruldu. 11 Aralık Perşembe günü oynanacak olan müsabaka Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

VOLEYBOL SULTANLAR LİGİ PROGRAMI

10 Aralık Çarşamba

14.00 – Bahçelievler Belediyespor vs Göztepe

– Bahçelievler Belediyespor vs Göztepe 18.00 – Nilüfer Belediyespor vs İLBANK

– Nilüfer Belediyespor vs İLBANK 18.30 – Beşiktaş vs Eczacıbaşı

– Beşiktaş vs Eczacıbaşı 19.00 – Aras Kargo vs Kuzeyboru

11 Aralık Perşembe