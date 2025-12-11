Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda canlı izlenir? Maçın saati belli oldu

Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe Vakıfbank voleybol maçına saatler kala maçın yayınlandığı kanal ve saati de merak edildi. Fenerbahçe, Vodafone Sultanlar Ligi 10. hafta maçında VakıfBank’ı evinde konuk edecek. Heyecanla beklenen maçın canlı hangi kanalda yayınlandığı da duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda canlı izlenir? Maçın saati belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 10:56

Binlerce kişinin heyecanla beklediği maçı için bekleyiş devam ederken bu akşamın maç programı belli oldu. Voleybol maçının saati ve kanalı da netleşti.

FENERBAHÇE VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak olan maç için bekleyiş devam ediyor. Bu akşam 19.00'da başlayacak olan FB Vakıfbank voleybol maçı ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Geride kalan 9 haftada 9 galibiyet alan FB, averajla ikinci sırada yer alıyor. VakıfBank ise 9 maçta aldığı 9 galibiyetle ligin ilk sırasında bulunuyor.

Fenerbahçe Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda canlı izlenir? Maçın saati belli oldu

FENERBAHÇE VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Bu akşamın maç programına göre Fenerbahçe ile Vakıfbank karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabakanın saati 19.00 olarak duyuruldu. 11 Aralık Perşembe günü oynanacak olan müsabaka Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda canlı izlenir? Maçın saati belli oldu

VOLEYBOL SULTANLAR LİGİ PROGRAMI

10 Aralık Çarşamba

  • 14.00 – Bahçelievler Belediyespor vs Göztepe
  • 18.00 – Nilüfer Belediyespor vs İLBANK
  • 18.30 – Beşiktaş vs Eczacıbaşı
  • 19.00 – Aras Kargo vs Kuzeyboru

11 Aralık Perşembe

  • 15.00 – Türk Hava Yolları vs Aydın B. Belediyespor
  • 18.00 – Zeren Spor vs Galatasaray Daikin
  • 19.00 – Fenerbahçe Medicana vs VakıfBank
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jhon Duran Brann maçında oynayacak mı, neden yok? Fenerbahçe maçına saatler kaldı
ETİKETLER
#Spor
#vakıfbank
#trt spor
#sultanlar ligi
#Fenerbahçe
#Volebol
#Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.