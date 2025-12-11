Fenerbahçe Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda canlı izlenir? Maçın saati belli oldu

Kategoriler
Binlerce kişinin heyecanla beklediği Fenerbahçe Vakıfbank maçı için bekleyiş devam ederken bu akşamın maç programı belli oldu. Voleybol maçının saati ve kanalı da netleşti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak olan maç için bekleyiş devam ediyor. Bu akşam 19.00'da başlayacak olan FB Vakıfbank voleybol maçı TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Geride kalan 9 haftada 9 galibiyet alan FB, averajla ikinci sırada yer alıyor. VakıfBank ise 9 maçta aldığı 9 galibiyetle ligin ilk sırasında bulunuyor.
Bu akşamın maç programına göre Fenerbahçe ile Vakıfbank karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabakanın saati 19.00 olarak duyuruldu. 11 Aralık Perşembe günü oynanacak olan müsabaka Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
10 Aralık Çarşamba
11 Aralık Perşembe