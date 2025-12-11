AB’den elektrikli araçlara ucuzluk hamlesi: Yeni bir araç sınıfı geliyor

Avrupa Birliği, yerli üreticilerin Çinli elektrikli araçlarla mücadelede zorlanması üzerine, masaya oldukça iddialı bir formül koydu. Buna göre AB, “E otomobil” adı verilen yepyeni bir kompakt elektrikli araç sınıfı oluşturmayı hedefliyor. Bu sınıf, teknik gereksinimlerde ciddi bir esneklik sağlayarak maliyetleri düşürecek ve hızlı üretimin önünü açacak.

Komisyon, taslak düzenlemenin yakında paylaşılacağını doğrularken, amaç net: Maliyeti yüzde 10–20 azaltıp fiyatları 15.000–20.000 euro seviyesine çekmek. Açıkçası, Avrupa pazarında uzun süredir beklenen bir hamleydi bu.

ZORUNLU DONANIMLAR ŞEHİR İÇİ MODELLERDEN KALKIYOR

Bugün AB kuralları, tüm elektrikli araçlarda yorgunluk tespiti, şerit takip asistanı ve ani duruş uyarısı gibi uzun yol güvenlik paketlerini zorunlu kılıyor. Fakat kompakt şehir içi modeller için bu donanımlar maliyeti gereksiz yere artırıyor.

Yeni sınıfta ise bu zorunluluklar kaldırılacak. Böylece markalar, tam da şehir içi kullanım için tasarlanmış daha sade, daha hafif ve daha uygun fiyatlı modeller geliştirebilecek. Üye ülkeler, bu sınıfa özel vergi muafiyetlerini de ayrıca değerlendirecek.

VOLKSWAGEN, RENAULT, STELLANTİS VE FORD ÖNE ÇIKACAK

Avrupa’nın büyük üreticileri bu yeni kategoriden epey fayda sağlayacak gibi duruyor.

Volkswagen, 2026’da yaklaşık 25.000 euro fiyatla ID.Polo’yu piyasaya sürmeyi planlıyor. Küçük kardeşi ID.1 ise 2027’de 20.000 euronun altına inmeyi hedefliyor.

Ford da Renault ile yaptığı iş birliği sayesinde Ampere platformu üzerinde iki uygun fiyatlı model geliştirecek. Üretim, 2028'in başlarında Renault’nun Fransa’nın kuzeyindeki fabrikasında başlayacak.

ÇİNLİ MARKALARIN YÜKSELİŞİ BASKIYI ARTIRIYOR

Avrupa pazarındaki tablo da bu hamlenin aciliyetini gözler önüne seriyor.

Schmidt Automotive Research’e göre Çinli markalar, 2025’in Temmuz–Eylül döneminde Avrupa genel pazarının %7’sini ele geçirerek paylarını bir yılda ikiye katladı. Üstelik elektrikli araçların pazar payı da aynı dönemde %9’dan %12’ye çıktı ve bu büyümeyi özellikle BYD çekti.

AB’nin Çin üretimi elektrikli araçlara %45,3’e varan gümrük vergileri uyguladığı düşünülürse, ucuz bir Avrupa sınıfının neden bu kadar kritik olduğu daha iyi anlaşılıyor.

JAPON KEİ OTOMOBİLLERİ İÇİN KAPI ARALANIYOR

Yeni kompakt sınıfın ilginç bir yan etkisi de Japon Kei car modellerinin tekrar gündeme gelmesi. AB, bu küçük otomobillerin teknik gereksinimlerini uzun süre engel olarak görse de yeni düzenleme durumunu değiştirebilir.

Hatta bazı kei car modellerinin, neredeyse hiç revizyon yapılmadan bile bu “E otomobil” sınıfına uyabileceği söyleniyor. Bu, Japon üreticiler için büyük bir avantaj olabilir; zira mevcut modelleri doğrudan Avrupa’ya ihraç etmek mümkün hale gelebilir.