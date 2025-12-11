Brann-Fenerbahçe maçında Tedesco'dan sürpriz tercihler: İşte muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 6. ve son maçında Norveç'in Brann takımıyla kozlarını paylaşacak. Bergen'deki Brann Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak. Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar topladığı 8 puanla 20. sırada bulunuyor ve bu zorlu deplasmandan puanla dönerek üst turlara yükselme iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod yönetecek; yardımcılıklarını ise Erwan Finjean ve Valentin Evrard üstlenecek.

DEPLASMAN KABUSU BİTMELİ: BENZER PERFORMANSLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puana ulaştı. Ancak Sarı-Lacivertlilerin dikkat çeken sorunu deplasman karnesi: Temsilcimiz, iç sahada kazandığı iki maçın aksine, dış sahada Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilmiş ve Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı.

Rakip Brann'ın performansı ise şaşırtıcı derecede benzerlik taşıyor. Norveç ekibi de tıpkı Fenerbahçe gibi 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Evinde Utrecht'i 1-0 ve Rangers'ı 3-0 gibi net skorlarla yenen Brann, deplasmanlarda ise Lille'e 2-1 kaybetmiş, Bologna ve PAOK ile berabere kalmıştı.

TEDESCO'DAN KRİTİK 11 DEĞİŞİKLİĞİ VE EKSİKLER LİSTESİ

Teknik direktör Domenico Tedesco, son lig maçında RAMS Başakşehir'e karşı yedek soyundurduğu Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'yi yeniden ilk 11'e monte etme kararı aldı. En-Nesyri'nin gol yollarında takıma ihtiyaç duyulan dinamizmi katması bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe, Norveç deplasmanına eksik kadroyla gitti. Sakatlıkları süren Jhon Duran, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz kamp kadrosuna dahil edilmeyen isimler oldu. İyi haber ise bir süredir takımla çalışan Sebastian Szymanski'nin kadroda yer alması bekleniyor.

BERGEN'DE YAĞMURLU VE SOĞUK HAVA UYARISI

Maçın oynanacağı Bergen kentinde hava sıcaklığının 8 ila 10 derece civarında olması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre, karşılaşma boyunca yoğun yağışın etkili olması bekleniyor. Bu durumun, özellikle teknik kapasitesi yüksek Fenerbahçeli oyuncular için saha şartlarını zorlaştırması öngörülüyor.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Brann – Fenerbahçe maçı Perşembe günü saat 23.00'te TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Brann: Dyngeland, Fredrik Knud, Japhet Sery, Jakob Sorensen, Helland, Ulrik Mathisen, Gudmundsson, Dragsnes, Niklas Castro, Noah Holm, Emil Kornvig.

Fenerbahçe: Ederson, Oğuz, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri.