Jhon Duran Brann maçında oynayacak mı, neden yok? Fenerbahçe maçına saatler kaldı

Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada Jhon Durann forma giyecek mi merak edilirken müsabakanın hakemi Willy Delajod olacak. Yardımcılıklarını ise Erwan Finjean ve Valentin Evrard yapacak.

JHON DURAN BRANN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ferencvaros karşılaşmasında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan Jhon Duran ile henüz tam olarak iyileşmeyen Çağlar Söyüncü, Norveç deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Maç kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Ederson Moraes, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

FENERBAHÇE BRANN MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Bu akşam oynanacak olan müsabaka 23.00'te başlarken Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak. Heyecanla beklenen maçta kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan Jhon Duran ile henüz tam olarak iyileşmeyen Çağlar Söyüncü, Norveç deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE BRANN MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

BRANN: Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sörensen, Gudmundsson, Mathisen, Finne, Holm.

FENERBAHÇE: Ederson, Oğuz Aydın, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri