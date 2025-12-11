Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Jhon Duran Brann maçında oynayacak mı, neden yok? Fenerbahçe maçına saatler kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde nefes kesen maça saatler kala Jhon Duran Brann maçında oynayacak mı merak edildi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bu akşam iki takım da galibiyet için mücadele ederken, Fenerbahçe'de bazı isimler eksik olacak. Ligin 6. haftasında oynanacak olan müsabakada Çağlar Söyüncü, forma giymeyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jhon Duran Brann maçında oynayacak mı, neden yok? Fenerbahçe maçına saatler kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 10:17

Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada Jhon Durann forma giyecek mi merak edilirken müsabakanın hakemi Willy Delajod olacak. Yardımcılıklarını ise Erwan Finjean ve Valentin Evrard yapacak.

JHON DURAN BRANN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ferencvaros karşılaşmasında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan ile henüz tam olarak iyileşmeyen , Norveç deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Maç kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Ederson Moraes, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

Jhon Duran Brann maçında oynayacak mı, neden yok? Fenerbahçe maçına saatler kaldı

FENERBAHÇE BRANN MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Bu akşam oynanacak olan müsabaka 23.00'te başlarken Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak. Heyecanla beklenen maçta kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan Jhon Duran ile henüz tam olarak iyileşmeyen Çağlar Söyüncü, Norveç deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Jhon Duran Brann maçında oynayacak mı, neden yok? Fenerbahçe maçına saatler kaldı

FENERBAHÇE BRANN MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

BRANN: Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sörensen, Gudmundsson, Mathisen, Finne, Holm.

: Ederson, Oğuz Aydın, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri

