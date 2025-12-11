Pendik'te 3 çocuğun öldüğü faciada yeni görüntüler ortaya çıktı!

Pendik'te gece 02:37 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin giriş katında yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Anne S.S., (28) kızı E.N.Z.'yi (1) hastaneye götürmek için Ö.S. (2), M.A.Ç. (11), C.Ç. (9) ve Z.S. (5) isimli 4 çocuğu evde yalnız bıraktı. 4 çocuk, vatandaşların yardımıyla yanan binanın içinden güçlükle çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ö.S., M.A.Ç., C.Ç., ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Entübe edilen Z.S. ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında evde bulunmadığı öğrenilen S.S. gözaltına alınırken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerine ait son görüntülerde, çevredeki vatandaşların yardımıyla evden çıkarılan bir çocuğa sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldığı anlar ortaya çıktı.