Hava Durumu
10°
Türkiye İstatistik Kurumu (ITÜİK), 2024 yılı İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerine göre il düzeyinde cari fiyatlarla Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; 2024 yılında İstanbul 13 trilyon 10 milyar 693 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 29,2 pay aldı.

Kurumu (ITÜİK), 2024 yılı İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı. Buna göre, il düzeyinde cari fiyatlarla Gayrisafi Yurt İçi Hasıla () hesaplamalarına göre; 2024 yılında 13 trilyon 10 milyar 693 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 29,2 pay aldı. İstanbul'u, 4 trilyon 672 milyar 844 milyon TL ve yüzde 10,5 pay ile , 2 trilyon 562 milyar 758 milyon TL ve yüzde 5,7 pay ile izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 41 milyar 875 milyon TL ile Gümüşhane, 35 milyar 502 milyon TL ile Ardahan ve 28 milyar 137 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2024 yılında toplam GSYH'nin yüzde 53,0'ını oluşturdu.

Türkiye ekonomisinin lideri belli oldu! GSYH’de dev fark attı

İSTANBUL, KİŞİ BAŞINA GSYH'DE 2024 YILINDA 802 BİN 669 TL İLE İLK SIRADA YER ALDI

Kişi başına GSYH'de 2024 yılında, İstanbul 802 bin 669 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 788 bin 873 TL ile Kocaeli ve 788 bin 859 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 203 bin 49 TL ile Van, 194 bin 660 TL ile Ağrı ve 188 bin 144 TL ile Şanlıurfa son üç sırada yer aldı.
Kişi başına GSYH, 2024 yılında on bir ilde Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinin lideri belli oldu! GSYH’de dev fark attı

İSTANBUL, "TARIM, ORMANCILIK, BALIKÇILIK" VE "DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ" HARİÇ, TÜM FAALİYETLERDE EN YÜKSEK PAYI ALDI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılında cari fiyatlarla GSYH'den en yüksek payı alan İstanbul; tarım, ormancılık, balıkçılık ile diğer hizmet faaliyetleri dışındaki faaliyetlerde de ilk sırada yer aldı. İstanbul'un bilgi ve iletişim faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 64,0, finans ve sigorta faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 59,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 39,0, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri toplamından aldığı pay yüzde 39,8, inşaat sektörü toplamından aldığı pay yüzde 27,8 olarak gerçekleşti. Konya yüzde 5,6 pay ile tarım, ormancılık, balıkçılık sektöründe 81 il içinde ilk sırada yer alırken, Ankara yüzde 44,9 pay ile diğer hizmet faaliyetlerinde ilk sırada yer aldı.

Türkiye ekonomisinin lideri belli oldu! GSYH’de dev fark attı

İSTANBUL'UN TOPLAM GSYH'Sİ İÇİNDE EN YÜKSEK PAYI YÜZDE 33,9 İLE TİCARET, ULAŞTIRMA, KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETLERİ ALDI

İstanbul, 2024 yılında ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri toplamından yüzde 39,8 pay alırken, ilin toplam GSYH'si içinde bu faaliyetin payı yüzde 33,9 olarak gerçekleşti. İstanbul'un toplam GSYH'si içinde sanayi sektörü yüzde 15,1 pay ile ikinci sırada iken mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 7,2 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye ekonomisinin lideri belli oldu! GSYH’de dev fark attı

ZİNCİRLENMİŞ HACİM ENDEKSİYLE GSYH, 46 İLDE, BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artarken, 46 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 2024 yılında en yüksek artış gösteren ilk üç il sırasıyla yüzde 31,4 değişim oranı ile Adıyaman, yüzde 17,1 ile Bayburt ve yüzde 17,0 ile Malatya oldu. Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren üç il ise sırasıyla yüzde 2,4 ile Bilecik, yüzde 5,7 ile Kırşehir ve yüzde 7,9 değişim oranı ile Erzincan oldu.

Türkiye ekonomisinin lideri belli oldu! GSYH’de dev fark attı

İSTANBUL YÜZDE 0,62 İLE, 2024 YILI TÜRKİYE GSYH BÜYÜMESİNE (YÜZDE 3,3) EN FAZLA KATKI SAĞLAYAN İL OLDU

Yıllık GSYH'nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artışına en fazla katkı veren il yüzde 0,62 ile İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 0,44 ile Ankara ve yüzde 0,16 ile Hatay izledi. Yıllık GSYH büyümesine 2024 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında yüzde 0,017 ile Erzincan, yüzde 0,012 ile Kırşehir ve yüzde 0,011 ile Adana yer aldı.

