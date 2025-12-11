Menü Kapat
Ekonomi
Ekonomi
Fuat İğci
Editor
 11.12.2025

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, düştü mü? 2025 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (TCMB)

Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, euro, altın, gümüş, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları faiz kararına odaklandı. Yatırımcılar, faiz kararına göre yatırımlarına yön vermeye hazırlanıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde ekonomistler faizin 150 baz puan indirilmesi beklentisi yönünde oldu. Ekim ayında faiz 100 baz puan indirilecek yüzde 39’e çekilmişti. Peki Aralık Merkez Bankası faiz kararı 2026 açıklandı mı, ne oldu? İşte, Merkez Bankası faiz kararı son dakika gelişmeleri…

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, düştü mü? 2025 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (TCMB)
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
11.12.2025


Türkiye Cumhuriyeti , Aralık ayı bugün açıklanıyor. Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde ekonomistlerin beklentisi belli oldu. Faiz kararına göre hareket etmeye hazırlanan yatırımcılar ise faiz kararının açıklanacağı saate odaklandı. Ekim ayında faiz 100 baz puan indirilerek yüzde 40,5’ten yüzde 39.5’e düşürüldü. Peki Merkez Bankası faiz düştü mü, sabit mi kaldı? İşte, Merkez Bankası faiz kararında son durum…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2025 ARALIK NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Para Politikası faiz kararı toplantısı 12 Aralık Perşembe günü gerçekleştiriliyor. Aralık ayı faiz kararı bugün saat 14.00’da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, düştü mü? 2025 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (TCMB)

BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

AA Finans’ın 11 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi 38 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 14’ü politika faizinin 100 baz puan, 17’si 150 baz puan ve 7’si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, düştü mü? 2025 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (TCMB)

YABANCI KURUMLARIN FAİZ BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI

Enflasyondaki düşüşün yavaşlamasıyla birlikte Merkez Bankası’nın hali hazırda 100 baz puana yavaşlattığı faiz indiirmlerinin hangi hızda süreceği piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayında yıllık yüzde 31,1 artarken, aylık olarak ise 0,87 yükseldi.

Wall Street ekonomistleri faiz indiriminin hızı konusunda farklı görüşleri dikkate alsada Deutsche Bank ve Barclays 150 baz puanlık bir indirim olacağını öngörüyor. Goldman Sachs, Morgan Stanley ve JPMorgan Chase 100 baz puanlık bir indirim olabileceğini ifade etti.

ForInvest Haber tarafından düzenlenen ankette ise TCMB Para Politikası Kurulu’nun Aralık ayı toplantısı için 150 baz indirim beklediğini ifade etti.

Yabancı kurumların faiz beklentileri 100-150 baz puan indirim olacağı yönünde değişiklik gösteriyor.

