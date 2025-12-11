Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao için İtalya’dan talip!

Kadro dışı kaldıktan sonra takımdaki geleceği belirsizleşen Rodrigo Becao’ya İtalya’dan talip çıktı. Fiorentina’nın, ocak ayında savunmasını güçlendirmek için Brezilyalı stoperi listesine aldığı öne sürüldü.

İTALYAN BASINI DUYURDU

La Gazzetta dello Sport’un haberinde, Serie A temsilcisinin ocak ayında savunma hattına mutlaka takviye yapmak istediği ve bu doğrultuda listede Becao’nun üst sıralara taşındığı belirtildi. Ligde alt sıralardan uzak bir konumda kalmayı hedefleyen Fiorentina’nın özellikle savunmadaki sorunlarını çözmek istediği vurgulandı.

PORTEKİZ KULÜPLERİ DE DEVREDE

Aynı haberde, deneyimli stoperin ocak ayı itibarıyla Fenerbahçe’den ayrılmasının neredeyse kesinleştiği ifade edilirken, Becao için Portekiz’den bir kulübün daha devreye girdiği aktarıldı.

FENERBAHÇE ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Fenerbahçe’nin, eski Udinese futbolcusu için yüksek bir bonservis talebinde bulunmayacağı; transferin sonuçlanması için oyuncunun kalan altı aylık maaşının karşılanmasının yeterli olabileceği ileri sürüldü. Öte yandan Becao’nun menajerinin de görüşmeleri hızlandırmak amacıyla İtalya’ya gittiği iddia edildi. 29 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile olan kontratı 30 Haziran 2028’e kadar devam ediyor.