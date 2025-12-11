Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao için İtalya’dan talip!

Fenerbahçe’de bir süredir kadro planlamasının dışında kalan Rodrigo Becao hakkında İtalya’dan dikkat çekici bir transfer iddiası ortaya atıldı. Ülkede yayımlanan haberlere göre Fiorentina, ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek adına Brezilyalı stoperi gündemine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao için İtalya’dan talip!
Kadro dışı kaldıktan sonra takımdaki geleceği belirsizleşen Rodrigo Becao’ya İtalya’dan talip çıktı. Fiorentina’nın, ocak ayında savunmasını güçlendirmek için Brezilyalı stoperi listesine aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao için İtalya’dan talip!

İTALYAN BASINI DUYURDU

La Gazzetta dello Sport’un haberinde, Serie A temsilcisinin ocak ayında savunma hattına mutlaka takviye yapmak istediği ve bu doğrultuda listede Becao’nun üst sıralara taşındığı belirtildi. Ligde alt sıralardan uzak bir konumda kalmayı hedefleyen Fiorentina’nın özellikle savunmadaki sorunlarını çözmek istediği vurgulandı.

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao için İtalya’dan talip!

PORTEKİZ KULÜPLERİ DE DEVREDE

Aynı haberde, deneyimli stoperin ocak ayı itibarıyla Fenerbahçe’den ayrılmasının neredeyse kesinleştiği ifade edilirken, Becao için Portekiz’den bir kulübün daha devreye girdiği aktarıldı.

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao için İtalya’dan talip!

FENERBAHÇE ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Fenerbahçe’nin, eski Udinese futbolcusu için yüksek bir bonservis talebinde bulunmayacağı; transferin sonuçlanması için oyuncunun kalan altı aylık maaşının karşılanmasının yeterli olabileceği ileri sürüldü. Öte yandan Becao’nun menajerinin de görüşmeleri hızlandırmak amacıyla İtalya’ya gittiği iddia edildi. 29 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile olan kontratı 30 Haziran 2028’e kadar devam ediyor.

