Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Tatlı devi iflas bayrağını çekti! 400'den fazla şubesi bulunuyordu!

Türkiye’nin 61 ilinde 400’ün üzerinde şubesi bulunan tatlıcılık zinciri Ekleristan, yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti. 2020 yılında kurulan ve kısa sürede ülke geneline yayılan şirket, ekonomik sıkıntıları aşmak amacıyla Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tatlı devi iflas bayrağını çekti! 400'den fazla şubesi bulunuyordu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 11:08

Türkiye genelinde 60 şehirde faaliyet gösteren ve 400'den fazla şubeye ulaşan Ekleristan finansal krize girdi. Bursa merkezli şirket, finansal sıkıntıları aşmak için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurusunda bulundu. 2020 yılında kurulan ve kısa süre içerisinde Türkiye'nin 61 ilinde şubeleşen tatlı devi Ekleristan, yaşadığı mali sorunların ardından konkordato ilan etti.

Tatlı devi iflas bayrağını çekti! 400'den fazla şubesi bulunuyordu!

Ülke genelinde 400'ün üzerinde şubesi bulunan, ekler, makaron, sütlü tatlı, pasta ve dondurma ürünleriyle öne çıkan Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, ekonomik sıkıntılarını aşmak amacıyla Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yaptı.

Tatlı devi iflas bayrağını çekti! 400'den fazla şubesi bulunuyordu!

Ekleristan hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı alındı. Kararla birlikte şirketlerin malvarlıkları koruma altına alınarak, icra ve iflas takibinin önü kesilirken nihai karar 3 ayın sonunda belli olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emeklilik hesabı değişiyor! Torba yasada emeklilik, borçlanma ve vergiler sil baştan
Türkiye ekonomisinin lideri belli oldu! GSYH’de dev fark attı
ETİKETLER
#işsizlik
#konkordato
#Ekleristan
#Finansal Krize Girdi
#Tatlı Şirketi
#Ekonomik Sıkıntı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.