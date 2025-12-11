Tatlı devi iflas bayrağını çekti! 400'den fazla şubesi bulunuyordu!

Türkiye genelinde 60 şehirde faaliyet gösteren ve 400'den fazla şubeye ulaşan Ekleristan finansal krize girdi. Bursa merkezli şirket, finansal sıkıntıları aşmak için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu. 2020 yılında kurulan ve kısa süre içerisinde Türkiye'nin 61 ilinde şubeleşen tatlı devi Ekleristan, yaşadığı mali sorunların ardından konkordato ilan etti.

Ülke genelinde 400'ün üzerinde şubesi bulunan, ekler, makaron, sütlü tatlı, pasta ve dondurma ürünleriyle öne çıkan Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, ekonomik sıkıntılarını aşmak amacıyla Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yaptı.

Ekleristan hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı alındı. Kararla birlikte şirketlerin malvarlıkları koruma altına alınarak, icra ve iflas takibinin önü kesilirken nihai karar 3 ayın sonunda belli olacak.