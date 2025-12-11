Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı osym.gov.tr | ALES sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

ALES sonuçları için gözler osym.gov.tr adresine çevrildi. ALES sınav sonuçları, basılı veya mail yoluyla adaylara duyurulmayacak. İnternet üzerinden erişime açılacak sonuçlar, tebliğ hükmünde olacak. Adaylar sınav sonuçları ekranında ilgili oturumdan elde ettikleri toplam puanları ve doğru-yanlış cevap sayılarını görüntüleyebilecek. Adayların sınav puanları sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak. Peki ALES/3 sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ALES/3 sonuç sorgulama ekranı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı osym.gov.tr | ALES sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 11:27

Üniversitelerde akademik kariyer hedefini sürdüren binlerce aday yılın son oturumuna katıldı. 23 Kasım’da düzenlenen sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. ve doktora hedefi olan adaylar ise sonuçlara odaklandı. ALES puanıyla birlikte araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman, okutman gibi kadrolara başvuru yapılabilecek.” ALES sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte sonuç ekranına ’nin resmi internet sayfasından ulaşabilecek. Peki ALES sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, ALES sonuçlarının erişime açılacağı tarih…

ALES/3 SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilen takvime göre ALES/3 sonuçları 12 Aralık Cuma günü erişime açılacak. ÖSYM’den yayınlanan duyuruda herhangi bir saat bilgisi yer almadı.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarının en geç saat 13.00’a kadar duyurulması bekleniyor.

ÖSYM’nin resmi internet sayfası sonuc.osym.gov.tr adresinden adaylar sınav sonuçlarına ulaşabilecek. Sonuçlara ilişkin tüm duyurular ise sosyal medya hesabından yapılacak.

ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı osym.gov.tr | ALES sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

“ALES açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuç ekranına ulaşabilecek. Adaylar alternatif olarak aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirler. ALES sınav sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.

ALES/3 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI (açıktandığında aktif olacaktır)

ALES PUANI NEREDE KULLANILIR?

ALES oturumları her yıl ÖSYM tarafından 3 farklı tarihte yapılıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları yükseköğretim kurumlarına (üniversite) yapılacak atamalarda kullanılıyor. Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl boyunca puanlarını kullanabilecek.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda sınav puanı kullanılabilir.

ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı osym.gov.tr | ALES sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

2026 YILI SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ BELLİ OLDU

ÖSYM tarafından 2026 yılında uygulanacak sınavların takvimi duyuruldu. ALES/1 sınavı başvuru işlemleri 25 Mart-2 Nisan tarihleri arasında alınırken ilk oturum ise 10 Mayıs 2026’da yapılacak. Detaylı takvime aşağıdan ulaşabilirsiniz;

ALES/1 sınav tarihi: 10 Mayıs | Başvuru: 25 Mart - 2 Nisan

ALES/2 sınav tarihi: 26 Temmuz | Başvuru: 10-18 Haziran

ALES/3 sınav tarihi: 29 Kasım | Başvuru 7-15 Ekim

ETİKETLER
#ösym
#sınav sonuçları
#Yüksek lisans
#ales
#Doktora Git
#Akademik Kariyer
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.