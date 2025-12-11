ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı osym.gov.tr | ALES sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Üniversitelerde akademik kariyer hedefini sürdüren binlerce aday yılın son ALES oturumuna katıldı. 23 Kasım’da düzenlenen sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Yüksek lisans ve doktora hedefi olan adaylar ise sonuçlara odaklandı. ALES puanıyla birlikte araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman, okutman gibi kadrolara başvuru yapılabilecek.” ALES sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte sonuç ekranına ÖSYM’nin resmi internet sayfasından ulaşabilecek. Peki ALES sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, ALES sonuçlarının erişime açılacağı tarih…

ALES/3 SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilen takvime göre ALES/3 sonuçları 12 Aralık Cuma günü erişime açılacak. ÖSYM’den yayınlanan duyuruda herhangi bir saat bilgisi yer almadı.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarının en geç saat 13.00’a kadar duyurulması bekleniyor.

ÖSYM’nin resmi internet sayfası sonuc.osym.gov.tr adresinden adaylar sınav sonuçlarına ulaşabilecek. Sonuçlara ilişkin tüm duyurular ise sosyal medya hesabından yapılacak.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

“ALES sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuç ekranına ulaşabilecek. Adaylar alternatif olarak aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirler. ALES sınav sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.

ALES/3 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI (açıktandığında aktif olacaktır)

ALES PUANI NEREDE KULLANILIR?

ALES oturumları her yıl ÖSYM tarafından 3 farklı tarihte yapılıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları yükseköğretim kurumlarına (üniversite) yapılacak atamalarda kullanılıyor. Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl boyunca puanlarını kullanabilecek.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda sınav puanı kullanılabilir.

2026 YILI SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ BELLİ OLDU

ÖSYM tarafından 2026 yılında uygulanacak sınavların takvimi duyuruldu. ALES/1 sınavı başvuru işlemleri 25 Mart-2 Nisan tarihleri arasında alınırken ilk oturum ise 10 Mayıs 2026’da yapılacak. Detaylı takvime aşağıdan ulaşabilirsiniz;

ALES/1 sınav tarihi: 10 Mayıs | Başvuru: 25 Mart - 2 Nisan

ALES/2 sınav tarihi: 26 Temmuz | Başvuru: 10-18 Haziran

ALES/3 sınav tarihi: 29 Kasım | Başvuru 7-15 Ekim