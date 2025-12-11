NASA, Mars yörüngesindeki uzay aracıyla iletişimi kaybetti

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Eylül 2014 tarihinden beri Mars yörüngesinde atmosfer araştırmaları görevini sürdüren MAVEN isimli uzay aracıyla iletişimi koptu

NASA tarafından yapılan açıklamada, uzay aracının Mars'ın arkasına geçmesinden önce gönderdiği telemetri verilerinde tüm alt sistemlerin normal çalıştığı tespit edildi.

Ancak MAVEN, 6 Aralık'ta gezegenin arkasından çıktıkran sonra NASA'nın Derin Uzay Ağı tarafından herhangi bir sinyal alınamadı. NASA, uzay aracıyla yaşanan iletişim kesintisinin nedenini anlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Kurum, yeni bilgiler elde edildikçe kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

2014 YILINDA MARS YÖRÜNGESİNE YERLEŞMİŞTİ

2013 yılının Kasım ayında fırlatılan MAVEN, Eylül 2014'te Mars yörüngesine yerleşmişti. Uzay aracının temel amacı Mars'ın üst atmosferini, iyonosferini ve Güneş ile güneş rüzgarıyla olan etkileşimini inceleyerek gezegenin atmosfer kaybını anlamak.

Bilim insanları, atmosferin uzaya ne şekilde ve ne hızla kaybolduğunu anlamanın, Mars'ın geçmiş iklimi, su varlığı ve yaşanabilirlik potansiyeli hakkında kritik bilgiler sunduğunu belirtiyor.

MAVEN, bilimsel görevinin yanı sıra Mars yüzeyindeki keşif araçları için bir iletişim rölesi görevi de görüyor. Uzay aracı geçen yıl Mars yörüngesinde 10. yılını doldurmuştu.