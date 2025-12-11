Menü Kapat
10°
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

NASA, Mars yörüngesindeki uzay aracıyla iletişimi kaybetti

NASA'nın Mars'ın atmosferini inceleyen MAVEN uzay aracı ile iletişim koptu. NASA, sorunun nedenini araştırıyor.

NASA, Mars yörüngesindeki uzay aracıyla iletişimi kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
11:27
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
11:27

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin () Eylül 2014 tarihinden beri Mars yörüngesinde atmosfer araştırmaları görevini sürdüren MAVEN isimli uzay aracıyla iletişimi koptu

NASA tarafından yapılan açıklamada, uzay aracının Mars'ın arkasına geçmesinden önce gönderdiği telemetri verilerinde tüm alt sistemlerin normal çalıştığı tespit edildi.

Ancak MAVEN, 6 Aralık'ta gezegenin arkasından çıktıkran sonra NASA'nın Derin Uzay Ağı tarafından herhangi bir sinyal alınamadı. NASA, uzay aracıyla yaşanan iletişim kesintisinin nedenini anlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Kurum, yeni bilgiler elde edildikçe kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

NASA, Mars yörüngesindeki uzay aracıyla iletişimi kaybetti

2014 YILINDA MARS YÖRÜNGESİNE YERLEŞMİŞTİ

2013 yılının Kasım ayında fırlatılan MAVEN, Eylül 2014'te Mars yörüngesine yerleşmişti. Uzay aracının temel amacı Mars'ın üst atmosferini, iyonosferini ve Güneş ile güneş rüzgarıyla olan etkileşimini inceleyerek gezegenin atmosfer kaybını anlamak.

Bilim insanları, atmosferin uzaya ne şekilde ve ne hızla kaybolduğunu anlamanın, Mars'ın geçmiş iklimi, su varlığı ve yaşanabilirlik potansiyeli hakkında kritik bilgiler sunduğunu belirtiyor.

MAVEN, bilimsel görevinin yanı sıra Mars yüzeyindeki keşif araçları için bir iletişim rölesi görevi de görüyor. geçen yıl Mars yörüngesinde 10. yılını doldurmuştu.

