Kuzey ışıkları şovu, NASA astronotu tarafından uzaydan görüntülendi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli NASA astronotu Zena Cardman, 17 Kasım'da yeryüzünün en etkileyici doğa olaylarından kuzey ışıklarını uzaydan görüntüledi. Astronotun "aşağıdan hiç görmedim ama burada sık sık görülebiliyor" sözleriyle paylaştı anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

NASA'nın SpaceX Crew-11 misyonunda komutan olarak görev yapan Zena Cardman, 1 Ağustos'ta Dünya'dan ayrılıp Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşmıştı. 17 Kasım tarihinde ISS'teki konumundan kuzey ışıklarını ışıltısını kaydetti.