Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Neptün ötesinde çarpıcı keşif! Güneş Sistemi'nin 'gizli mahallesini' algoritma buldu

Princeton Üniversitesi ve İleri Araştırmalar Enstitüsü'nden bir gökbilimci ekibi, Neptün ötesindeki Kuiper Kuşağı'nda "iç çekirdek" adı verilen, daha önce bilinmeyen yeni bir nesne grubu keşfetti

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 11:21

Gökbilimciler, Neptün yörüngesinin ötesindeki uzak ve buzlu cisimlerden oluşan Kuiper Kuşağı'nda yeni bir yapının izine rastladı. Princeton Üniversitesi ve İleri Araştırmalar Enstitüsü'nden bir ekip, daha önce tespit edilen "çekirdek" kümelenmesinin hemen yanında yer alan, "iç çekirdek" olarak adlandırılan yeni bir nesne grubunu belirledi.

GELİŞMİŞ BİR ALGORİTMA GİZEMİ ÇÖZDÜ

Labrujulaverde'nin haberine göre, Amir Siraj, Christopher F. Chyba ve Scott Tremaine liderliğindeki çalışma, büyük astronomik veri setlerini analiz etmek için tasarlanmış güçlü bir arama algoritmasını ilk kez Kuiper Kuşağı nesnelerinin yörünge haritasına uyguladı.

Sonuç; Güneş'e yaklaşık 43 Astronomik Birim (AU) ortalama uzaklıkta konumlanan yeni bir grubun ortaya çıkışı oldu. (Bir AU, Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi ifade ediyor). Yeni küme, daha önce 44 AU civarında keşfedilen orijinal çekirdek grubuna göre Güneş'e biraz daha yakın.

Orijinal çekirdek, 2011 yılında gökbilimci Jean-Marc Petit ve ekibi tarafından keşfedilmişti. Petit'in ekibi, yörünge grafiklerine bakarak 44 AU çevresinde, çok dairesel ve düşük eğimli yörüngelere sahip cisimlerin sıra dışı bir yoğunluğunu fark etmişti. Bu bulgu, haritaya bir göz atarak büyük bir şehirde özellikle yoğun bir mahalleyi tespit etmek gibiydi.

Neptün ötesinde çarpıcı keşif! Güneş Sistemi'nin 'gizli mahallesini' algoritma buldu

GİZLİ "MAHALLELER" DBSCAN İLE ORTAYA ÇIKTI

Siraj ve meslektaşlarının sorduğu soru ise şuydu: "Çıplak gözle fark edilemeyen, daha fazla gizli 'mahalle' olabilir mi?" Bilim insanları, soruyu cevaplamak için daha gelişmiş bir araç olan DBSCAN (Gürültülü Uygulamaların Yoğunluğa Dayalı Uzamsal Kümelenmesi) adı verilen bilgisayar algoritmasını kullandı.

Algoritma, dağınık "gürültü" verileri arasında yoğun veri gruplarını bulma konusunda olağanüstü bir başarı gösteriyor. Örneğin devasa Gaia misyonu veri tabanında yıldız kümelerini tanımlamak için kullanılmış algoritma, daha önce sistematik olarak Kuiper Kuşağı'na uygulanmamıştı.

Ancak araştırmacılar, gözlemlenen yörüngeleri doğrudan algoritmaya giremediler. Kuiper Kuşağı Cisimleri (KBO'lar) olarak bilinen uzak nesnelerin yörüngeleri sabit değil. Başta Neptün olmak üzere gaz devleri tarafından bozulmaya uğradığı için yörünge parametreleri zamanla değişiyor.

Neptün ötesinde çarpıcı keşif! Güneş Sistemi'nin 'gizli mahallesini' algoritma buldu

Bu durum, yoğun trafik anında bir şehirdeki araçların dağılımını tek bir anda ölçerek incelemeye çalışmak gibi, çarpık bir tablo elde etmeye yol açıyor. Gelişmiş algoritma kullanımına rağmen, araştırmacılar verilerin bu değişken yapısıyla başa çıkmak için ek çalışmalar yapmak durumunda kaldı.

Şu anda araştırmacılar, iç çekirdeğin gerçekten ayrı bir yapı olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Kesin sonuç, ileride yapılacak yeni gözlemlerle belli olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bilim insanları açıkladı: Dünyanın en sağlıklı sebzesi belli oldu!
Kitlesel zehirlenme riski! Bilim insanları tarih vererek uyardı
ETİKETLER
#Astronomi
#Gökyüzü Olayı
#Kuiper Kuşağı
#Güneş Sistemi
#Neptün
#Uzak Nesneler
#Astronomi Keşfi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.