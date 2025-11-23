Neptün ötesinde çarpıcı keşif! Güneş Sistemi'nin 'gizli mahallesini' algoritma buldu

Gökbilimciler, Neptün yörüngesinin ötesindeki uzak ve buzlu cisimlerden oluşan Kuiper Kuşağı'nda yeni bir yapının izine rastladı. Princeton Üniversitesi ve İleri Araştırmalar Enstitüsü'nden bir ekip, daha önce tespit edilen "çekirdek" kümelenmesinin hemen yanında yer alan, "iç çekirdek" olarak adlandırılan yeni bir nesne grubunu belirledi.

GELİŞMİŞ BİR ALGORİTMA GİZEMİ ÇÖZDÜ

Labrujulaverde'nin haberine göre, Amir Siraj, Christopher F. Chyba ve Scott Tremaine liderliğindeki çalışma, büyük astronomik veri setlerini analiz etmek için tasarlanmış güçlü bir arama algoritmasını ilk kez Kuiper Kuşağı nesnelerinin yörünge haritasına uyguladı.

Sonuç; Güneş'e yaklaşık 43 Astronomik Birim (AU) ortalama uzaklıkta konumlanan yeni bir grubun ortaya çıkışı oldu. (Bir AU, Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi ifade ediyor). Yeni küme, daha önce 44 AU civarında keşfedilen orijinal çekirdek grubuna göre Güneş'e biraz daha yakın.

Orijinal çekirdek, 2011 yılında gökbilimci Jean-Marc Petit ve ekibi tarafından keşfedilmişti. Petit'in ekibi, yörünge grafiklerine bakarak 44 AU çevresinde, çok dairesel ve düşük eğimli yörüngelere sahip cisimlerin sıra dışı bir yoğunluğunu fark etmişti. Bu bulgu, haritaya bir göz atarak büyük bir şehirde özellikle yoğun bir mahalleyi tespit etmek gibiydi.

GİZLİ "MAHALLELER" DBSCAN İLE ORTAYA ÇIKTI

Siraj ve meslektaşlarının sorduğu soru ise şuydu: "Çıplak gözle fark edilemeyen, daha fazla gizli 'mahalle' olabilir mi?" Bilim insanları, soruyu cevaplamak için daha gelişmiş bir araç olan DBSCAN (Gürültülü Uygulamaların Yoğunluğa Dayalı Uzamsal Kümelenmesi) adı verilen bilgisayar algoritmasını kullandı.

Algoritma, dağınık "gürültü" verileri arasında yoğun veri gruplarını bulma konusunda olağanüstü bir başarı gösteriyor. Örneğin devasa Gaia misyonu veri tabanında yıldız kümelerini tanımlamak için kullanılmış algoritma, daha önce sistematik olarak Kuiper Kuşağı'na uygulanmamıştı.

Ancak araştırmacılar, gözlemlenen yörüngeleri doğrudan algoritmaya giremediler. Kuiper Kuşağı Cisimleri (KBO'lar) olarak bilinen uzak nesnelerin yörüngeleri sabit değil. Başta Neptün olmak üzere gaz devleri tarafından bozulmaya uğradığı için yörünge parametreleri zamanla değişiyor.

Bu durum, yoğun trafik anında bir şehirdeki araçların dağılımını tek bir anda ölçerek incelemeye çalışmak gibi, çarpık bir tablo elde etmeye yol açıyor. Gelişmiş algoritma kullanımına rağmen, araştırmacılar verilerin bu değişken yapısıyla başa çıkmak için ek çalışmalar yapmak durumunda kaldı.

Şu anda araştırmacılar, iç çekirdeğin gerçekten ayrı bir yapı olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Kesin sonuç, ileride yapılacak yeni gözlemlerle belli olacak.