Bilim insanları açıkladı: Dünyanın en sağlıklı sebzesi belli oldu!

NEDEN SU TERESİ ZİRVEDE?

Su Teresi'nin dünyanın en sağlıklı sebzesi olarak kabul edilmesinin temel nedeni, beslenme uzmanlarının kullandığı Besin Yoğunluğu Puanı (Nutrient Density Score) metriğinde yatar. Bu puanlama sistemi, bir gıdanın 100 gramında veya birim kalorisinde ne kadar A, C, E, K vitaminleri, folat, potasyum, kalsiyum ve diğer hayati mineralleri barındırdığını hesaplar.

Su Teresi, bu kriterlerde ıspanak ve lahana gibi popüler rakiplerini geride bırakarak, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu en temel besin öğelerini, minimum kaloriyle sunma yeteneği sayesinde zirveye oturur. Bir porsiyon su teresi, günlük K vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılarken, aynı zamanda güçlü bir antioksidan ve C vitamini kaynağıdır.