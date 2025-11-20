Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Kitlesel zehirlenme riski! Bilim insanları tarih vererek uyardı

Tehlikeli madde üreten ve işleyen binlerce tesis ABD'de sular altında kalma riskiyle karşı karşıya. Yükselen deniz seviyeleri üzerine yapılan araştırma kitlesel zehirlenme riski olduğunu ortaya çıkardı.

Kitlesel zehirlenme riski! Bilim insanları tarih vererek uyardı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 17:29

ABD'de yapılan yeni bir araştırma tehlikeli madde dolu tesislerin bir durumunda felakete neden olabileceğini gün yüzüne çıkardı. Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışma, atık, gaz, petrol, kanalizasyon ve diğer tehlikeli maddeleri depolayan ya da işleyen 5500 tesisin kıyı taşkınlarıyla ciddi oluşturabileceğini ortaya koydu. Bu facia için bilim insanları en geç 2100 yılına kadar süre verdi.

Kitlesel zehirlenme riski! Bilim insanları tarih vererek uyardı

BİRÇOK HASTALIK BERABERİNDE GELEBİLİR

Tesislerin çoğunun Louisiana, Florida, New Jersey, Teksas, Kaliforniya, New York ve Massachusetts eyaletlerinde bulunduğu belirtildi. Sel sularına karışma ihtimali olan tehlikeli maddeler, koli basili gibi bakteriler, ağır metal maruziyeti ve kimyasal zehirlenme, uzun vadede ise kanser, karaciğer ve böbrek hasarı, üreme sağlığı sorunlarını ortaya çıkarabilir.

Kitlesel zehirlenme riski! Bilim insanları tarih vererek uyardı

TEHLİKE KÜRESEL ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Bilimsel veriler, uzun bir süredir buzulların erimesi ve okyanusların ısınması sebebiyle deniz seviyesini hızla yükselttiğini ortaya koyuyor. ABD’nin pek çok kıyı bölgesinde bu artış, erozyon ve yeraltı suyu çekilmesi gibi nedenlerle küresel ortalamanın da üzerinde gerçekleşiyor.

Kitlesel zehirlenme riski! Bilim insanları tarih vererek uyardı

''AMAÇ RİSKLERİ ORTAYA KOYMAK''

AP'nin haberine göre, çalışmanın ortak yazarı ve UCLA Çevre Sağlığı Bilimleri Bölümü'nden Doç. Dr. Lara J. Cushing, “Amacımız gelecekte karşılaşılacak riskleri şimdiden ortaya koymak. Bu riskleri azaltmak ve toplulukların dayanıklılığını artırmak için hâlâ zamanımız var” dedi.

