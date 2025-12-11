Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Brann'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe ilk 24 ihtimali

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Bran ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin ilk 24 ihtimali gündem oldu. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Bran'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabı araştırılıyor. Fenerbahçe'nin tur atlaması için alması gereken puan gündemde yer alan konular arasında bulunuyor

Fenerbahçe Brann'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe ilk 24 ihtimali
'nin ilk 5 haftasında temsilcimiz 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 8 puan toplayan sarı-kırmızılılar ligde 20. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde turuna geçmesi için lig aşamasını ilk 24'te tamamlaması gerekiyor.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Brann'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorularının cevapları araştırılıyor. Fenerbahçe'nin ilk 24 ihtimali belli oldu.

Fenerbahçe Brann'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe ilk 24 ihtimali

FENERBAHÇE BRANN'I YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe, Brann karşısında 3 puan alırsa UEFA Avrupa Ligi'nde 11 puana ulaşacak. Geçtiğimiz yıl 11 puan alan bütün takımlar bir sonraki tura yükselmişti. Sarı-lacivertliler 11 puana ulaştığı durumda play-off turu ihtimalini neredeyse kesinleştirecek.

Brann karşısında sarı-lacivertlilerin beraberlik veya mağlubiyet alması durumunda ise son 2 maçı tur atlama yolunda kritik önem arz edecek. Geçtiğimiz yıl 8 veya 9 puan alan takımlar Avrupa Ligi'nden elenmişti. 10 puan alan takımlarda ise averaj kritik rol oynamıştı. 10 puan alan 5 takımdan sadece 3 tanesi bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.

Fenerbahçe Brann'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe ilk 24 ihtimali

FENERBAHÇE'NİN İLK 24'E KALMASI İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24'e girebilmesi için geçtiğimiz yıl verilerine göre en az 10 puan alması gerekiyor. Ancak 10 puanda averaj faktörü kritik rol oynarken, 11 puan ise kesin olarak UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmayı beraberinde getirmişti.

Fenerbahçe Brann'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe ilk 24 ihtimali

FENERBAHÇE İLK 24 İHTİMALİ

Football Meets Data tarafından paylaşılan verilere göre Fenerbahçe'nin Brann maçı öncesinde yüzde 94 ile ilk 24'te bitirme ihtimali bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin ligi ilk 8'de bitirme ihtimali ise yüzde 9 olarak belirtildi.

