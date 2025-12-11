Faiz düşerse altın yükselir mi, düşer mi? TCMB son dakika açıklaması sonrası gözler altın fiyatlarında

Tüm Türkiye'nin gündeminde olan faiz kararının 14.00'te açıklanmasının ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Altını olanlar faiz indirimi olursa altın ne olur araştırmasını yapıyor.

FAİZ DÜŞERSE ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Faiz ile altının ilişkisi genelde ters yönlü oluyor. Faiz düşmesi durumunda altın yükselir fakat durum her zaman böyle olmaz. Faiz indirimi TL'nin getirisini düşürür ve birçok kişi altına yönelir. Bu da TL'nin değer kaybetme ihtimalinin artmasından dolayı gram altın kurdan da destek alır. Faiz indirimi olduğunda genelde altın fiyatları yükseliyor.

FAİZ İNDİRİMİ OLURSA ALTIN NE OLUR?

Faiz indirimi olması durumunda düşme ihtimali genelde zayıf olur. Küresel altın fiyatı sert düşüş yaşarsa, Dolar/TL sabit kalıyorsa altın yükselebilir. Dolar/TL ve ons altın etkisinden dolayı gram altın yükselir.

TCMB FAİZ AÇIKLAMASI SON DAKİKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Aralık ayı faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 150 baz puan indirerek 38,00 seviyesine çekti.