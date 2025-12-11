Faiz düşerse altın yükselir mi, düşer mi? TCMB son dakika açıklaması sonrası gözler altın fiyatlarında

Kategoriler
Tüm Türkiye'nin gündeminde olan faiz kararının 14.00'te açıklanmasının ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Altını olanlar faiz indirimi olursa altın ne olur araştırmasını yapıyor.
Faiz ile altının ilişkisi genelde ters yönlü oluyor. Faiz düşmesi durumunda altın yükselir fakat durum her zaman böyle olmaz. Faiz indirimi TL'nin getirisini düşürür ve birçok kişi altına yönelir. Bu da TL'nin değer kaybetme ihtimalinin artmasından dolayı gram altın kurdan da destek alır. Faiz indirimi olduğunda genelde altın fiyatları yükseliyor.
Faiz indirimi olması durumunda düşme ihtimali genelde zayıf olur. Küresel altın fiyatı sert düşüş yaşarsa, Dolar/TL sabit kalıyorsa altın yükselebilir. Dolar/TL ve ons altın etkisinden dolayı gram altın yükselir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Aralık ayı faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 150 baz puan indirerek 38,00 seviyesine çekti.