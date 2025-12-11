Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
10°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Faiz düşerse altın yükselir mi, düşer mi? TCMB son dakika açıklaması sonrası gözler altın fiyatlarında

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası son dakika açıklamasına göre faiz kararı açıklandı. Son dakika bilgisine göre Merkez Bankası faizi 150 baz puan indirdi. Vatandaşlar ise faiz düşerse altın yükselir mi, düşer mi araştırmasına başladı. Tüm Türkiye bugün açıklanan faiz oranı açıklamasını bekliyordu.

Faiz düşerse altın yükselir mi, düşer mi? TCMB son dakika açıklaması sonrası gözler altın fiyatlarında
Haber Merkezi
11.12.2025
11.12.2025
Tüm Türkiye'nin gündeminde olan faiz kararının 14.00'te açıklanmasının ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Altını olanlar olursa altın ne olur araştırmasını yapıyor.

FAİZ DÜŞERSE ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Faiz ile altının ilişkisi genelde ters yönlü oluyor. Faiz düşmesi durumunda altın yükselir fakat durum her zaman böyle olmaz. Faiz indirimi TL'nin getirisini düşürür ve birçok kişi altına yönelir. Bu da TL'nin değer kaybetme ihtimalinin artmasından dolayı gram altın kurdan da destek alır. Faiz indirimi olduğunda genelde yükseliyor.

Faiz düşerse altın yükselir mi, düşer mi? TCMB son dakika açıklaması sonrası gözler altın fiyatlarında

FAİZ İNDİRİMİ OLURSA ALTIN NE OLUR?

Faiz indirimi olması durumunda düşme ihtimali genelde zayıf olur. Küresel altın fiyatı sert düşüş yaşarsa, Dolar/TL sabit kalıyorsa altın yükselebilir. Dolar/TL ve ons altın etkisinden dolayı gram altın yükselir.

Faiz düşerse altın yükselir mi, düşer mi? TCMB son dakika açıklaması sonrası gözler altın fiyatlarında

TCMB FAİZ AÇIKLAMASI SON DAKİKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Aralık ayı faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 150 baz puan indirerek 38,00 seviyesine çekti.

ETİKETLER
#altın fiyatları
#tcmb
#faiz indirimi
#faiz kararı
#Tl Likiditesi
#Dolar/tl
#Aktüel
TGRT Haber
