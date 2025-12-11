Hangi partinin seçmeni hangi takımı tutuyor? Oranları gören şaştı kaldı: Bir takım hepsinde zirvede

Araştırma şirketleri, her ay düzenli olarak seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. Bu sefer yapılan ankette seçmenlere farklı bir soru yöneltildi.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık, siyasi parti seçmelerine hangi futbol takımını tuttuğunu sordu. Peki hangi parti seçmeni hangi takımı tutuyor? İşte dikkat çeken anketin sonuçları...

GALATASARAY ZİRVEDE

Ankete göre Galatasaray, Süper Lig'de olduğu gibi ankette de zirvedeki yerini aldı. Galatasaray'ı sıralamasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takip etti. İşte dikkat çeken anketin sonuçları...

CHP

Galatasaray: 31,2

Fenerbahçe: 31,4

Beşiktaş: 22,6

Trabzonspor: 4,1

Diğer: 10,7

AK PARTİ

Galatasaray: 37,1

Fenerbahçe: 26,4

Beşiktaş: 16,5

Trabzonspor: 7,9

Diğer: 12,1

DEM PARTİ

Galatasaray: 34,2

Fenerbahçe: 25,8

Beşiktaş: 25,2

Trabzonspor: 1,2

Diğer: 13,6

MHP