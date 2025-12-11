Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Editor
 Murat Makas

MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' raporu TBMM'de

MHP, 120 sayfalık "Terörsüz Türkiye" raporunu Meclis Başkanlığı'na sundu. MHP'li Feti Yıldız, rapora ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' raporu TBMM'de
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
11:44
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
12:15

, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin hazırladığı 120 sayfalık raporu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na teslim etti.

FETİ YILDIZ'DAN AÇIKLAMA

MHP'li Feti Yıldız, "Suça karışmamış olanlar teslim olur ceza almayacak. Hukuki adımlarsa örgütün dağıtılmasına bağlı" dedi.

Yıldız konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"120 sayfalık raporumuzu teslim ettik. Daha çok siyasi değerlendirme, hukuken yapılacak tavsiyeler var. DEM de teslim etmiş. Bugün muhtemelen AK Parti de teslim eder. CHP pazartesiye kadar süre istemiş. Tekrar gözden geçirelim demiş. Önümüzdeki hafta tamamlanır ve yayınlanır."

AK PARTİ DE SUNMUŞTU

AK Parti de geçtiğimiz hafta raporu sunmuştu. Komisyon toplantısında AK Partili üye Mustafa Şen, partisinin 50 sayfalık raporunu özetledi: "Örgüt kendini feshettiyse suç ortadan kalkar. Hüküm giymişlerde de bu suçlar düşer. Yargılama süreci devam ediyorsa orada da mahkeme düşer. Kişilerin topluma kazandırılması, iş, belki mesleki eğitim, psikolojik destek konularında devlet gereğini yerine getirmeli. PKK örgütü kendi varlığına son vermiştir ve dolayısıyla o sebeple bir belediyeye, bir yerel yönetime kayyum atanmışsa artık uygulamanın düşmesi gerektiği kanaatimizi paylaşıyoruz."

"İNFAZ DÜZENLEMESİ MUTLAKA YAPILACAK"

Terörsüz Türkiye konusunda bir araya gelip komisyon olarak ortak bir karar vereceklerini söyleyen Yıldız, "Herkesin raporu birbirine benzemeyebilir. Bizim düzenlememiz başka. Komisyondaki tüm partiler mutlaka raporu ortaklaştıracağız. CHP, AK Parti, DEM ve diğer partiler, hatta grubu olmayan, rapor hazırlayan arkadaşların da görüşlerinden faydalanacağız. Ortak rapor çıkacak ancak dediğim gibi kanuni düzenleme için örgütün tüm kuruluşlarıyla birlikte -PYD de dahil buna tabi- dağıtılması, bunun da devletin yetkili organları tarafından ilan edilmesi. Bu kimdir mesela; MİT, TSK'dır, emniyet birimleridir. Bu birimler açıkladıktan sonra kanun yapmak kolay. İnfaz düzenlemesi mutlaka yapılacak. Ceza indirimini af şeklinde anlamayın. Zaten bizim infaz kanunumuz yeni baştan ele alınmalıdır. Yamalı bohçaya dönmüştür. İnfaz kanunu, anayasa, siyasi partiler kanununun ele alınıp yazılması lazım" şeklinde konuştu.

