Susurluk’ta düğün salonunda gerilim: Araçlar sıkıştı kaldı

Susurluk’ta dün akşam iki grup arasında tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İlçe merkezinde Belediye Kültür Düğün Salonunda yaşanan olayda tarafların sözlü tartışması kontrolden çıkınca yoldan geçen araçlarda olayların arasında kaldı.

Susurluk'ta yaşanan olay iki gurup arasında sözlü tartışmadan çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kavganın çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşlara sağduyulu olmaları çağrısında bulundu.