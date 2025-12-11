Game Awards 2025 canlı nereden izlenir, hangi platformda yayınlanacak? Bu gece gerçekleştirilecek

Oyun dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan The Game Awards (Yılın Oyunu Ödülleri) her yıl olduğu gibi bu yılda gerçekleştirilecek. Ödül töreninin resmi internet sitesi üzerinden 2025 The Game Awards'ın yayın detayları açıklandı.

Detayların açıklanmasının ardından oyuncular tarafından The Game Awards 2025 canlı nereden izlenir, hangi platformda yayınlanacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

GAME AWARDS 2025 CANLI NEREDEN İZLENİR?

The Game Awards 2025'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre etkinlik YouTube, Twitch ve Prime Video platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. YouTube ve Twitch canlı yayın platformları aracılığıyla ücretsiz bir şekilde izlenebilecek olan etkinlik, Prime Video'da ise sadece abone olan üyeler tarafından izlenebilecek. The Game Awards etkinliğinin bu yıl ilk kez Prime Video'da yayınlanacağı belirtildi.

GAME AWARDS 2025 HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

The Game Awards 2025 etkinliği Prime Video, Twitch ve YouTube platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kullanıcılar Twitch ve YouTube'da The Game Awards kanalları üzerinden etkinliği takip edebilecekler.

THE GAME AWARDS 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD'nin Los Angeles eyaletine bağlı Kaliforniya şehrinde gerçekleştirilecek olan The Game Awards 2025 etkinliği açıklanan bilgilere göre 11 Aralık Perşembe gününü, 12 Aralık Cuma gününe bağlayan gece TSİ 03.30 - 07.00 arasında gerçekleştirilecek.