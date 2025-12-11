Asgari ücret toplantısı yarın yapılacak! 2026 asgari ücret zam oranı ve beklentisi

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yarın asgari ücret toplantısı yapılacak. 14.00'te başlayacak olan toplantıda asgari ücret zam oranları 2026 konuşulacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI VE YÜZDELER

%25 zam uygulanırsa net asgari ücretin 27.630 TL seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

%27 zam öngörüsünde net asgari ücretin 28.072 TL bandına yükselmesi bekleniyor.

%29 artış senaryosunda net asgari ücretin 28.515 TL’ye ulaşacağı hesaplanıyor.

%31 zam yapılması durumunda net ücretin 28.957 TL’ye çıkacağı öngörülüyor.

%32 artış halinde net asgari ücretin 29.178 TL’ye yükselmesi bekleniyor.



%33 zam uygulanırsa net asgari ücretin 29.399 TL olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2026 ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

2026 asgari ücret görüşmelerinin süreci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlıyor. yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda net ücret 26 bin 584, brüt ücret ise 31 bin 206 liraya; yüzde 25'lik artış halinde net asgari ücret 27 bin 630 lira, brüt ise 32 bin 506 liraya; yüzde 30'luk zam senaryosunda asgari ücretin 28 bin 735 lira, brüt ücretin 33 bin 807 liraya; yüzde 35 artış halinde ise 2026 yılı net asgari ücretin 29 bin 841 lira, brüt ücretin 35 bin 107 liraya yükselecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISININ TARİHİ BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç yarın başlıyor. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği görüşmelerden ilki yarın yapılacak. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanmakta.