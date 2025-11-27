Menü Kapat
Asgari ücret zammını canlı yayında açıkladı: Üzerine çıkacak gibi gözüküyor

Kasım 27, 2025 10:23
1
Asgari ücret zammını canlı yayında açıkladı: Üzerine çıkacak gibi gözüküyor

Asgari ücrete 2026 yılından geçerli olmak üzere yapılacak zam milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor. Kasım ayının sonuna gelinmesiyle birlikte veriler de tahminler de netleşmeye başladı! İşte 2026 zamlı asgari ücretiyle ilgili son tahmin!

 

 

2

Tüm maaşları etkileyecek olan asgari ücret zammı için kritik sürece girildi. Milyonlarca çalışan, 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi öncesinde Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak haberi bekliyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak?

3

Katıldığı canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Asgari ücrete ne kadar zam gelir? Ne zaman sendikalarla toplantı yapılacak?" sorusuna yanıt verdi.

4

Aralık ayının ilk haftasında bir toplantı beklediğini belirten Kılıç, "Bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimlendirecektir. Bakanlık, hem Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na (TİSK) hem de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) toplantı çağrısında bulunacaktır." dedi.

5

İlk toplantının genellikle usulen bir araya gelip niyet belirlemek için olduğunu ifade eden Cem Kılıç, bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemediğini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi TİSK ve TÜRK-İŞ' de de toplantılar olabileceğini söyleyen Kılıç şöyle konuştu:

6

“Bekleyip göreceğiz. Özellikle enflasyonun gidişatına, açıklanan TÜİK rakamlarına bakmak lazım. TÜRK-İŞ kendisi birtakım yoksulluk ve geçim endeksi rakamları açıklıyor. Bütün bunların hepsi masada olacaktır. Genellikle tahminler yüzde 25-30 aralığı gibi."

7

27 VEYA 28 BİN LİRA BANDININ ÜZERİNE ÇIKABİLİR 

Bu yıl net asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Eğer 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse bu rakam 28 bin 735 TL'ye, yüzde 25 zam gelirse 27 bin 630 TL'ye yükselecek.

 

 

8

Öte yandan JPMorgan ve HSBC yaptığı açıklamalarda asgari ücrete yüzde 20 oranında zam bekliyor. 

Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek. Halihazırda asgari ücret 22.104 TL olarak uyygulanıyor. 

 

 

