Galatasaray'da yönetim kararını verdi! Icardi'den 'buruk' veda

Üç sezon önce Fransız devi PSG'den Galatasaray'a transfer olan ve rekorlar kırarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Mauro Icardi’nin Türkiye serüveni sona eriyor! Galatasaray yönetimi devre arasında uygun şartların oluşması durumunda Icardi’nin ayrılışına izin verecek. İşte detaylar...

Galatasaray'da yönetim kararını verdi! Icardi'den 'buruk' veda
Fransız devi PSG'den Galatasaray'a transfer olan ve 3 sezon boyunca sarı kırmızılılarla şampiyonluk sevinci yaşayan Icardi için artık yolun sonuna mı gelindi?

Galatasaray'da yönetim kararını verdi! Icardi'den 'buruk' veda

“AYRILALIM FİKRİ AĞIR BASIYOR”

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, katıldığı bir yayında Icardi ile Galatasaray yönetimi arasındaki süreç hakkında bilgiler verdi. Serdar Ali Çelikler; “Icardi ile ilgili net bir bilgi vereyim, net bir cümle yok fakat Ocak'ta ayrılabilirsek ayrılalım fikri ağır basıyor.” İfadelerini kullandı.

Galatasaray'da yönetim kararını verdi! Icardi'den 'buruk' veda

OKAN BURUK DA AYRILIK FİKRİNE DESTEK VERDİ

Şampiyonlar Ligi’ndeki fiziksel görüntüsü, izin günlerinde sürekli Arjantin ve İtalya seyahatleri sebebiyle yönetim katında huzursuzluk hakim. Okan Buruk da Ocak’taki ayrılma fikrine destek verdi.

Galatasaray'da yönetim kararını verdi! Icardi'den 'buruk' veda

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 169 dakika süre alan Icardi, gol veya asist üretemedi. Arjantinli golcü Süper Lig'de ise 17 maçta 764 dakika sahada kalırken 7 gol attı.

Galatasaray'da yönetim kararını verdi! Icardi'den 'buruk' veda

ARJANTİN’E GERİ DÖNEBİLİR

Icardi'nin Galatasaray sonrası gitme ihtimalinin olduğu takımlar ise şöyle: Icardi'nin kafasında Arjantin'e geri dönmek de var. Bunun için en güçlü seçenek Estudiantes. Bu takım dışında birçok yıldız forvetin 30'lu yaşlarından sonra tercih ettiği MLS ABD ligi ve Suudi Arabistan ligi de büyük seçenekler arasında. Icardi'nin Galatasaray'daki maaşını alabileceği iki ülke var birisi ABD diğeri de Suudi Arabistan.

Galatasaray'da yönetim kararını verdi! Icardi'den 'buruk' veda
