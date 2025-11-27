Galatasaray'da yönetim kararını verdi! Icardi'den 'buruk' veda

Fransız devi PSG'den Galatasaray'a transfer olan ve 3 sezon boyunca sarı kırmızılılarla şampiyonluk sevinci yaşayan Icardi için artık yolun sonuna mı gelindi?

“AYRILALIM FİKRİ AĞIR BASIYOR”

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, katıldığı bir yayında Icardi ile Galatasaray yönetimi arasındaki süreç hakkında bilgiler verdi. Serdar Ali Çelikler; “Icardi ile ilgili net bir bilgi vereyim, net bir cümle yok fakat Ocak'ta ayrılabilirsek ayrılalım fikri ağır basıyor.” İfadelerini kullandı.

OKAN BURUK DA AYRILIK FİKRİNE DESTEK VERDİ

Şampiyonlar Ligi’ndeki fiziksel görüntüsü, izin günlerinde sürekli Arjantin ve İtalya seyahatleri sebebiyle yönetim katında huzursuzluk hakim. Okan Buruk da Ocak’taki ayrılma fikrine destek verdi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 169 dakika süre alan Icardi, gol veya asist üretemedi. Arjantinli golcü Süper Lig'de ise 17 maçta 764 dakika sahada kalırken 7 gol attı.

ARJANTİN’E GERİ DÖNEBİLİR

Icardi'nin Galatasaray sonrası gitme ihtimalinin olduğu takımlar ise şöyle: Icardi'nin kafasında Arjantin'e geri dönmek de var. Bunun için en güçlü seçenek Estudiantes. Bu takım dışında birçok yıldız forvetin 30'lu yaşlarından sonra tercih ettiği MLS ABD ligi ve Suudi Arabistan ligi de büyük seçenekler arasında. Icardi'nin Galatasaray'daki maaşını alabileceği iki ülke var birisi ABD diğeri de Suudi Arabistan.