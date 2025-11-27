Çalışanlar dikkat! İkramiye ve tazminat alacaklarınız için kritik karar

TÜM İŞ KANUNLARI İÇİN GEÇERLİ

2017’deki değişiklik uyarınca, iş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve eşit davranma ilkesine aykırılık tazminatında zaman aşımı süresi beş yıl olarak belirlendi. Bu düzenleme gereği, beş yıllık zaman aşımı süresi İş Kanununun yanı sıra Türk Borçlar Kanunu, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu kapsamında çalışanlar için de geçerli bulunuyor.

