Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Çalışanlar dikkat! İkramiye ve tazminat alacaklarınız için kritik karar

Kasım 27, 2025 11:08
1
alacak

Çalışanlar alacakları konusunda haklarını bazen bilmiyor. Türkiye’de geçmişte işçilerin alacaklarında 5 yıl, bazılarında ise 10 yıl zaman aşımı uygulanıyordu. Ancak 2017 yılından itibaren tüm işçi alacaklarında zaman aşımı süresi 5 yıl olarak eşitlendi.
 

2
ikramiye ödemesi

İşçiler normal çalışma ücretleri, fazla çalışma ücretleri, dini veya milli bayramlardaki çalışma ücretleri, ikramiye ödemeleri, kullanılmayan yıllık izin ücretleri, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, haksız fesih tazminatı gibi alacaklar için dava açabiliyorlar. Bu alacakların tamamı zaman aşımı süresine tabi bulunuyor. İşten ayrıldıktan sonra işçi hakkını 5 yıl içinde talep etmezse kaybedilebiliyor.

 

3
normal çalışma ücreti

Habertürk'ün haberine göre geçmişte normal çalışma ücreti, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili ücreti ve ikramiye gibi alacaklarda 5 yıllık zaman aşımı uygulandı. Kullanılmayan yıllık izin ücretlerinde de 2012 yılı öncesinde zaman aşımı süresi beş yıl idi. Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girdikten sonra 2012 yılında on yıla çıkartıldı. İş Mahkemeleri Kanununun yürürlüğe girdiği 2017 yılında ise tekrar beş yıla çekildi.
 

4
işçi

İşçilerin işverenden talep ettiği kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, haksız fesih tazminatı gibi alacaklarda zaman aşımına ilişkin özel kanunda bir hüküm yoktu. Bu nedenle geçmişte Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre on yıllık zaman aşımı süresi uygulandı. Ancak, 2017 yılında İş Mahkemeleri Kanununda tazminat alacaklarındaki zaman aşımı süresi de 5 yıla indirildi.
 

5
zaman aşımı

Daha önce doğmuş tazminat alacaklarına uygulanacak zaman aşımı konusunda geçici maddeyle geçiş hükmü eklendi. Buna göre, 25 Ekim 2017 tarihinden önce sona ermiş sözleşmelerden kaynaklı yıllık izin ücreti ile tazminat alacaklarında zaman aşımı süresinin on yıl olarak uygulanması, ancak, 25 Ekim 2017 tarihinden sonraki sürelerin beş yılı aşmaması öngörüldü. 
 

6
kıdem tazminatI

TÜM İŞ KANUNLARI İÇİN GEÇERLİ

2017’deki değişiklik uyarınca, iş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve eşit davranma ilkesine aykırılık tazminatında zaman aşımı süresi beş yıl olarak belirlendi. Bu düzenleme gereği, beş yıllık zaman aşımı süresi İş Kanununun yanı sıra Türk Borçlar Kanunu, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu kapsamında çalışanlar için de geçerli bulunuyor.
 

7
ZAMAN AŞIMI

ZAMAN AŞIMI SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Zaman aşımı süresinin ne zaman başlayacağı, alacak türüne göre değişiyor. Ücret alacaklarında süre her bir alacağın doğduğu tarihte başlar. Örneğin, fazla çalışma ücreti ödenmediği için açılan davalarda sadece son 5 yıldaki fazla çalışma ücretleri talep edilebilir. Beş yıldan önceki fazla çalışma alacakları zaman aşımına uğrar.
 

8
yıllık izin

Buna karşılık kullanılmayan yıllık izin ücreti ile ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi alacaklar için zaman aşımı süresi iş akdinin feshedildiği tarihte başlar. Sözleşme feshinden itibaren beş yıl içinde dava açan işçi alacak talebinde bulunabilir.

 

9
İşçi zaman aşımı süresi

İşçi zaman aşımı süresi dolduktan sonra da dava açabilir. İşveren zaman aşımının def’i talebinde bulunursa işçi açısından yapacak bir şey yok. Ancak, işveren zaman aşımının def’i talebinde bulunmazsa hakim kendiliğinden zaman aşımı kararı veremez. Yargıtayın bu konuda verilmiş kararları bulunuyor (9. H.D. Esas No: 2016 / 21854, Karar no: 2020 / 7673).
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.