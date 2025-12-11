Menü Kapat
10°
Demet Akalın Edis'i eleştirirken Mert Yazıcıoğlu da nasibini aldı

Demet Akalın sosyal medya hesabından isim vermeden ödül alan isimleri eleştirdi. Yılın Müzik İnsanı Ödülü'nü Edis alırken, Demet Akalın paylaşımında ödülü Sefo'nun hak ettiğini belirtti. Demet Akalın, bu esnada Mert Yazıcıoğlu'na da laf söylemeyi ihmal etmedi.

Demet Akalın Edis'i eleştirirken Mert Yazıcıoğlu da nasibini aldı
Haber Merkezi
11.12.2025
11.12.2025
Dün akşam gerçekleşen ödül töreninde rapçi Çakal, Edis, ve Sinem Ünsal gibi isimler ödül aldı. ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak ödülü 'nun hak ettiğini belirtti. Demet Akalın bu esnada da daha önce de eleştiri Mert Yazıcıoğlu'nda sert çıktı.

DEMET AKALIN ÖDÜL ALAN İSMİ BEĞENMEDİ SEFO'YU LAYIK GÖRDÜ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, “Ben 53 yaşındayım Sefo 27 yaşında!! Onun yerinde olsam kıyameti koparırdım boşver abla takdir Allahın ve halkın diyor!! Bu senenin şarkısını yapan genç Sefo’dur müzik adamı da odur!!! İlla çizgimden çıkaracaksınız! Bana da yıllar önce Türkan’la ödülü vermek istememişlerdi bestecisine verdik dediler! Babaları okudu ya sanki.” diyerek sitem etti.

Demet Akalın Edis'i eleştirirken Mert Yazıcıoğlu da nasibini aldı

Demet Akalın'ın yine geçtiğimiz yıla ait bu röportajı tekrar ortaya çıktı. Akalın, Mert Ramazan Demir'i kastederek "O daha uzun yıllar kalır; ötekini sanmıyorum" diyerek Mert Yazıcıoğlu'nun piyasadan silineceğini belirtmiş. Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar dizisinin ardından kariyerinde yükselişe geçmesiyle Demet Akalın'a bu sözleri sık sık hatırlatıldı.

Demet Akalın Edis'i eleştirirken Mert Yazıcıoğlu da nasibini aldı

Sefo ile ilgili mesajında yorumlara da tek tek cevap veren Demet Akalın bir kullanıcının "Abla Çağatay Ulusoy dururken, dizisi izlenmeyen Mert Yazıcıoğlu'na verdiler" derken Demet Akalın ise "Sorma" diyerek cevap verdi.

Demet Akalın Edis'i eleştirirken Mert Yazıcıoğlu da nasibini aldı
