10°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi

Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurul'da milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı illerdeki kara yolu yatırımları hakkında da bilgi verdi. İşte tüm detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 14:52

ile Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda, bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı illerdeki kara yolu yatırımları hakkında bilgi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi

'O KÖPRÜ YAPILMAK DURUMUNDA'

Uraloğlu, Aksaray Kireçlik yolunun yatırım programına teklif edildiğini söyledi.

Kanal İstanbul'la ilgili de açıklamalarda bulunan Uraloğlu, "Kanal İstanbul'la ilgili bizim yaptığımız çalışma Başakşehir-Nakkaş Otoyolunun Sazlıdere Köprüsünü yapıyoruz, ona devam ediyoruz. O köprü, Kanal İstanbul'dan bağımsız yapılmak durumundadır." dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin yüzde 99'unun mobil kapsama alanında olduğunu, diğer bölümün de 5G ile gerçekleştirileceğini belirtti.

Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki dezenformasyonu giderdiklerini aktaran Uraloğlu, 5 uçaklık apron sahasının 9'a çıkarıldığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi

Bakan Uraloğlu, "Esenboğa Havalimanı metrosuna önümüzdeki sene başlıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesine 15 milyar liralık metro işi yaptık, sadece 6 milyar lira almış olduk, bununla mahsuplaşmış olduk." diye konuştu.

İstanbul'da 23 Nisan'daki depremde sesli çağrıların yüzde 99,5'inin karşılandığını, internet çağrılarının da tamamının karşılandığını ifade eden Uraloğlu, altyapıda gerekli denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Uçak biletlerine ilişkin soruya yanıt veren Uraloğlu, "Türkiye'de ortalama fiyatın 1500-3 bin 100 lira arasında olduğunun altını çizmek isterim. Yarın uçacaksınız 3 bin liraya, 10 gün sonra uçacaksınız 900 liraya uçabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Çorum'daki Kırkdilim yolunun da bu yıl hizmete alınacağını belirtti.

Samsun hızlı tren yatırımına yönelik de açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum bölümüne başlandığını hatırlatarak, Çorum-Samsun arasının 2026 yatırımına alınacağını bildirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binayla ilgili soruyu da yanıtlayan Uraloğlu, "Konu adli makamlara aktarılmıştır, biz de takip ediyoruz. Şu anda binanın yıkılmasına yönelik olarak tünelle ilgili herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi

'KAPANAN HER BİR ŞİRKETE KARŞI 3,87 YENİ ŞİRKET KURULDU'

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, soğan ve patates için ihracat desteği verdiklerini, böylece çiftçinin ve üreticinin yanında yer aldıklarını dile getirdi.

Bolat, e-ticaretin toplam ticaretteki payına dikkati çekerek, "Bu açıdan Türkiye'de yaklaşık 3 trilyon liralık bir hacmi temsil ediyor ve 1,6 trilyon lira da perakende e-ticaret temsil ediyor. Gayri safi yurt içi hasıla içinde e-ticaretin payı yüzde 6,5'e ulaştı." diye konuştu.

Bakan Bolat, Türkiye'de kurulan ve kapanan esnaf ve şirket sayılarına ilişkin, "2020'nin başından bu yana, 5 yıldır Türkiye'de 1 milyon 848 bin 780 yeni esnaf işletmesi kurulmuştur, 678 bin 211 kapanış gerçekleşti. Yaklaşık 1'e 3 daha fazla açılış ve sayı artışı söz konusudur. Şirketler noktasında da benzeri bir gelişme var. Kapanan her bir şirkete karşı 3,87 yeni şirket kurulduğu 2025'in 10 ayında görülmektedir." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, görüşmelerinde yönelttiği "İran'dan kaçak mazot getiren bir firmaya antrepo izni verilmesine" ilişkin sorusuna değinen Bolat, "Antrepo konusunu sanki büyük bir konuymuş gibi gündeme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda getiren ilgili milletvekiline hem komisyonda sözlü olarak hem de detaylı bir şekilde yazılı bir şekilde cevap verdim. Ali Mahir Bey bağırarak çağırarak üste çıkacağını zannediyor ama bu olsa olsa yavuz hırsız ev sahibi bastırır mantığından bir hamle. Herhalde karşınızdakini kendiniz gibi zannediyorsunuz. Siz önce belediyelerdeki icraatlarınıza cevap verirsiniz." ifadelerini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın laf atması üzerine Bakan Bolat, "Veli Ağbaba Bey siz kendinizi bizimle karıştırmayın. Burada muhalefet milletvekilleri dahi bizi ve 'ndaki arkadaşlarımızı tanıyor, anladın mı? Sen kendini bizimle karıştırma. Veli Ağbaba'nın şeceresi de belli bizim şeceremiz de belli." sözlerini sarf etti.

Bunun üzerine Genel Kurulda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi

' EN GÜÇLÜ TEPKİYİ VEREN BİZ OLDUK'

Bütçeler üzerinde şahsı adına söz alan AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Türkiye'nin 3 bin 500 milli savunma firmasıyla 100 binden fazla istihdam sağladığını, İHA ve SİHA sektöründe dünya birinci olduğunu söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde milli petrol rezervlerini keşfettiklerini ve kullanıma tekrar açtıklarını söyleyen Kaynak, "Ukrayna-Rusya Savaşında en güçlü müttefik, en güçlü güvenilir millet biziz, devletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Pandemide de bunu yaşadık. İsrail'in yaptığı bütün soykırım karşısında en güçlü tepkiyi veren yine biz olduk, Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz oldu." diye konuştu.

Şahsı adına konuşan Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ise bütçenin felsefesi ve ruhu olması gerektiğini belirterek, "Bütçeler kimsenin aç ve açıkta kalmayacağı, vatandaşın hesap sorduğu, iktidarın hesap verdiği yaşayan ve yaşatan belgelerdir. Ancak iktidarımızın getirdiği bütçe maalesef ruhsuz ve şekilsizdir." sözlerini sarf etti.

Genel Kurulda konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu ile Rekabet Kurumu'nun 2026 yılı bütçeleri kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

#ticaret bakanlığı
#bütçe
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#Kanal İstanbul
#Ordu-giresun Havalimanı
#Esenboğa Havalimanı Metrosu
#Uçak Bileti Fiyatları
#Ekonomi
