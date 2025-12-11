Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

Enver Aysever kimdir, nereli, kaç yaşında? Enver Aysever neden gözaltına alındı?

Gazeteci Enver Aysever, YouTube kanalından paylaştığı videodaki sözleriyle dün gece saatlerinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Vatandaşlar tarafından Enver Aysever kimdir, nereli, kaç yaşında sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Enver Aysever neden gözaltına alındığı da gündem oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 15:04

dün gece saatlerinde emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Savcılıkta ifade veren Enver Aysever, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından Enver Aysever kimdir, nereli, kaç yaşında, neden gözaltına alındı sorularının cevapları araştırılıyor.

ENVER AYSEVER KİMDİR?

Enver Aysever, 24 Haziran 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise dönemlerinde amatör çalışmaları yapmaya başlayan Gazeteci Enver Aysever, ilk profesyonel oyununu da bu dönemde kaleme aldı. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Böümü'nden mezun olan Enver Aysever, Doğuş, Yeditepe ve Arel üniversitelerinde ders verdi.

"Tiyatro Çisenti" adlı topluluğun kurucusu olan Enver Aysever "Renkler ve Günce, Yağmurla Gelen Yüzler, Açık Evlilik, Yabancı'da Camus, Dilekçe, Frankia and Johnny, Bir İstanbul Masalı, Şimdi Yaşa Sonra Öde Ne kadınlar Sevdim" oyunlarını yazdı ve yönetti.

Tiyatro'nun ardından kitap yazan Enver Aysever, "Çocuk Oyunları 1" adlı kitapta yazdığı çocuk tiyatrolarını topladı. Aynı zamanda "Geç Kalmış Romantik" öykü kitabı, "Bir An Bin Parça" romanı, "Nasıl Yazar Olunur" ve "Yaralasın Türkiye" deneme eserlerini kaleme aldı.

Televizyon kariyerine ise Tv8'de başlayan Gazeteci Enver Aysever, NTV, SKY Türk ve CNN'de çalıştı.

ENVER AYSEVER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

24 Haziran 1971 yılında İstanbul'da doğan Enver Aysever, 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

ENVER AYSEVER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Enver Aysever kanalında yayınladığı videodaki sağ görüşlüleri hedef alan sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

Söz konusu videoda Gazeteci Enver Aysever "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın." ifadelerini kullanmıştı. Savcılıkta ifade veren Enver Aysever "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan" tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

